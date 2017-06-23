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23 Haziran 2017 16:52

DEAŞ’tan yargılanan Irak uyruklu şahsa 2 yıl 1 ay hapis

Samsun’da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla tutuklanan Iraklı uyruklu şahıs 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, 2 kişi ise beraat etti.

DEAŞ’tan yargılanan Irak uyruklu şahsa 2 yıl 1 ay hapis

23 Haziran 2017 16:52


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifresine yönelik yaptığı çalışma doğrultusunda örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen Irak uyruklu Abdulsattar Ali O.(30), İsmail I. (27) ve Maherhameed K.(46)’yı 4 ay önce İlkadım ilçesi Bahçelievler, Fevziçakmak ve Zeytinlik Mahallelerindeki 3 ayrı adreste yakalamıştı. Olayla ilgili Abdulsattar Ali O. tutuklanmış, İsmail I. ile Maherhameed K. serbest bırakılmıştı.


3 şahıs hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Abdulsattar Ali O. "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verilirken, İsmail I. ile Maherhameed K. ise beraat etti.




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