Diş doktorlarından ‘kürdan’ uyarısı

Alper Dilek, Kurban Bayramı’nda bolca tüketilen etlerin diş arasında kalması durumunda kürdan kullanımının oldukça yanlış olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı’na çok kısa bir süre kala Alper Dilek, bayramda yoğunlaşan et ve şerbetli yiyecek içecek tüketimi hakkında uyarılarda bulundu. Diş aralarında kalan et liflerinin kürdan yerine diş ipiyle alınması gerektiğinin altını çizen Dr. Dilek, ağız ve diş sağlığını korumak için alınabilecek önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

“Diş aralarında kalan etler kürdanla alınmamalı”

Diş aralarında kalan et ve lif parçalarının kürdanla alınmasının oldukça yanlış bir davranış olduğunun altını çizen Alper Dilek, “Özellikle Kurban Bayramı’nda et tüketimi diğer zamanlara göre artıyor. Etin yanı sıra şerbetli yiyecek, içecek tüketimi de artıyor. İnsanların ağızlarında daha önceden de sorun varsa, bol et tüketimi ve şerbet tüketimi daha büyük sıkıntılara yol açacaktır. Et lifli bir yiyecek olduğu için lifler insanların dişleri arasında mutlaka kalacaktır. Bu da diş eti hastalığına ve ağız kokusuna sebep olacaktır. Bizim halkımızın da en büyük yanlışı, bu kalıntıları kürdanla temizlemeye çalışmasıdır. Kürdan, dişeti kanamalarına ve dişeti çekilmelerine neden olabilir. Ayrıca etler arasına karışan kemikler de dişlerin ya da protezlerin kırılmasına neden oluyor. İnsanların kırılmaların önüne geçmesi için et yerken daha dikkatli çiğnemesi gerekiyor” dedi.

“Günde en az 3 kere diş fırçalanması gerekiyor”

Ağız ve diş sağlığının Kurban Bayramı süresince büyük önem arz ettiğini belirten Dilek, şunları söyledi:

“Kurban Bayramı süresince günde en az 3 kere diş fırçalamamız gerekiyor. Bu süreçte herkesin yanında diş ipi ya da plastik kürdanlar bulundurmalıdırlar. Et tüketildiği zaman dişlerini fırçalayamayan vatandaşlar ağızlarını çalkalayarak artıkları almak zorundalar. Elma, armut ya da şekersiz sakız çiğnemenin de temizlik açısından etkisi olabilir. Şerbetli içecekler içilmesi yerine şekersiz kahve ya da şekersiz çay içmek de ağız ve diş sağlığı açısından önemlidir.”