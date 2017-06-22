Diyetisyenden uyarı

Ramazan ayı boyunca uzun süre aç kalan vatandaşların bayramda mutlaka kendilerini frenleyerek yemek yemesi gerektiğini ifade eden FBM Tıp Merkezi Uzman Diyetisyeni Deniz Tığlı, “Özellikle oruç tutan bireyler Ramazan ayı boyunca farkında olmayarak, yeme içme süresinin kısalığı sebebiyle yetersiz enerji ile beslenirler. 30 günlük bu süreç sonunda bayramda hem ziyaretler hem de normal beslenmeye dönüş sebebiyle aşırı yeme içme gözlenir. Önceki günlerde az beslendiğinizi unutmadan bayramda mutlaka kendinizi frenleyerek yemek yemeniz gerekir” dedi.

Bayramda yapılmaması gerekenler hakkında da bilgi veren Tığlı, “Yapılan en büyük yanlış öğleden sonraya kadar kendinizi aç bırakıp bayram ziyaretlerinde özellikle fazla yağlı, yüksek kalorili beslenmek olacaktır. Bu şekilde gün içindeki kalori alımını dengelediğinizi sanarak vücudunuzu mutsuz etmeyin, mutlaka kahvaltı yapın. Hem 30 gün az öğünle beslendiğinizi unutmadan midenize bir anda çok yüklenmeyin hem de bayram tatlısı gibi kaçamaklarınız olacaksa kahvaltınızı sade ve hafif tutun. Oruçlu olunan günlerden sonra normal düzene geçmeye zorlandıysanız, sabah saatlerinde canınız yemek istemediyse süt ve meyve gibi pratik, midenizi yormayacak hafif bir kahvaltı da tercih edebilirsiniz” diye konuştu.

“Misafirlerinize tatlı yerine kuru meyve ikram edin”

İkram edilen tatlılardan tadımlık kadar yenmesinin daha doğru olacağının altını çizen Tığlı, “Gittiğiniz her yerde şeker, çikolata, tatlı ikramların hepsinden tüketmemeniz gerekmektedir. O gün neler yediğinizin bilincinde olun kendinize ‘1 saat önce şunu şunu yedim’ şeklinde hatırlatma yapın ve ikramları daha kolay geri çevirebileceğinizi görün. 1 porsiyon tatlıdan 400-500 kalori alabileceğinizi unutmayın, tüketecekseniz minimum miktarda tadımlık tercih yapın. Misafirlerinize şerbetli tatlılar, çikolata, pastalar ikram etmek yerine daha güzel ve sağlıklı alternatifler sunun. Kuru meyve ile ceviz, fındık, badem gibi ikramlarda bulunabilirsiniz. Bol yağlı ve şerbetli tatlılar yerine ise ev yapımı sütlü tatlılar veya hafif kekler tercih edebilirsiniz. Kalabalık yerlerde çay ve kahve ikramlarından aklınıza gün boyu su içmek gelmeyebilir. Hatta daha kötüsü çay ile sıvı ihtiyacınızı karşıladığınıza inanmaktır. Gün içinde 2 kahve, çayı ise 3-4 bardakla sınırlandırmaya çalışın. Eğer miktar geçecekse çaylarınızı çok açık tercih edin ama mutlaka 2 - 2,5 litre de su içmiş olun” şeklinde konuştu.