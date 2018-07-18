Dünyaca ünlü yamaç paraşütü pilotları Kapıkayafest’e geliyor

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali Kapıkayafest’e dünyaca ünlü profesyonel akrobatik yamaç paraşütü pilotları da katılacak.

II. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali Kapıkayafest’e sayılı günler kaldı. 25-29 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan festival unutulmaz gösterilere ev sahipliği yapacak. Festival, geçen sene olduğu gibi bu sene de birçok uluslararası sporcuyu misafir edecek. Samsun Valiliği’nin himayelerinde, Bafra Kaymakamlığı’nın destekleri, Samsun Büyükşehir Belediyesiı ve Bafra Belediye tarafından düzenlenen Kapıkayafest, Almanya, Fransa, İspanya, İran, İtalya ve Birleşik Krallık gibi birçok ülkeden gelecek olan 17 sporcuyu ağırlayacak.

Dünyaca ünlü profesyonel akrobatik yamaç paraşütü pilotları Bafra Kapıkaya’da nefes kesen gösteriler düzenleyecekler. Aynı zamanda isteyen ziyeretçiler tandem paraşütçüleri eşliğinde uçmayı deneyebilecek.

Gelecek olan sporcuların isimleri şekilde: Lee Tryhorn, İngiltere’de Serbest Uçuş Okulu olan Freeflightacademy sahibi, deneyimli bir Tandem pilotu ve SIV(uçuşta güvenlik) eğitmeni, Acro Takımı Pilotu Danıel Taylor İngiltere, BDG paraşüt markasının resmi pilotları Slovenya’lı Tomaz Bavdaz ve Almanya’dan Schmıdt Joerg, Acro Pilotu Nıco Callıarı-İtalya, Acro Pilotu Josebamr Izaguır Renosellas -İspanya, Acro Pilotu Renan Eduardo Andresmorales -İspanya, Acro Pilotu Juanluıs Moralesa Costa-İspanya, Acro Pilotu Vıctor Rodrıguezcastellano-İspanya, Acro Pilotu Fornasıer Axel- Fransa, Acro Pilotu Davıd Zussy-Fransa, Acro Pilotu Chrıstıan Klose- Almanya, Acro Pilotu Mohammad Salımıan İran , Mahmoud Lashgarı İran, Acro Pilotu Yeray Gonzalez İspanya, Artun Bayrak (Artoosh Ghafourian) ve Akif Emre Gürer GIN Gliders‘in acro takımı pilotları, THK Yeni Mahalle Havacılık Kulübü’den Cemal Fatih Ergenekon.

II.Uluslararası Kapıkayafest Doğa Sporları ve Kültür Festivali, spora ilgi duyan bireylerin tanıklık edebileceği ve deneme fırsatı bulabilecekleri bir ayrıcalığı gerçekleştirecek. Festivalle ilgili ayrıntılı bilgilere www.kapikayafest.com adresinden ulaşılabiliyor.