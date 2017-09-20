Açıkçası bu bizi üzüyor. Niye üzüyor? Çünkü üniversitenin, firmaya ve şehre yön çizen bir rolde olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin(OMÜ) düzenlediği ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB) Samsun İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu’nun konuşmacı olduğu bilgilendirme toplantısında, akademisyenlerin KOSGEB desteklerinden yararlanma imkanları masaya yatırıldı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki (AKM) bilgilendirme toplantısında; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, OMÜ-TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Andaç, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Samsun Teknopark Genel Müdürü Buğra Çolak, Teknopark ve OMÜ-TTO personeli ile akademisyenler yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran toplantıya beklentinin üzerinde bir katılımın olduğunu belirterek, “1000 kadar öğretim üyemiz var, bu öğretim üyelerimizden 50 kadar sanayi-sektör iş birliği yapan akademisyenlerimizle inanın, Samsun sanayisine çok ciddi katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Onun için şu an buradaki katılım, bizi fazlasıyla memnun etti. Tabii sanayi iş birliklerindeki olumsuz örnekleri göz önüne alırsak bu iş birliğinin kaliteli ve faydalı olmasını kuşkusuz önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bilgi üretildiği sürece sanayi ve akademi hep iç içe olacak”

Üniversitelerin bilginin üretildiği yerler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kuran, aynı zamanda bu bilginin de ekonomik ve ticari değere dönüştürülmesinde bu kurumların başlangıç rolüne sahip olması gerektiğine değinerek bunun kaçınılmaz bir durum olduğunu ve tüm dünyada da aynı algı ve değerlendirmenin söz konusu olduğunu dile getirdi. “Bilgi üretildiği sürece sanayideki üretimle öğretim üyeler iç içe olacaktır” diyen Rektör Yardımcısı Kuran konuşmasında yenilikçilik, inovasyon ve girişimciliğin tüm dünyada çok önemli ve başat bir konuma geldiğine dikkat çekerek akademisyenlerin kendi alanlarıyla ilgili bilgi ve tecrübelerini sanayi ve sektör ile paylaştığı müddetçe destek mekanizmalarının hep var olacağını sözlerine ekledi ve İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu’na katılımından ötürü şükranlarını sundu.

“Üniversite-sektör iş birliğini daha genele yaymak istiyoruz”

Ardından sunumuna başlayan KOSGEB İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu bu toplantıyı üniversite-sektör ilişki ve iş birliğini daha genele yaymak amacıyla düzenledikleri söyleyerek konuşmasının başında KOSGEB’in kuruluşu ve amaçlarından bahsetti. Müdür Dursunoğlu, 2009 yılında KOSGEB’in kapsamına hizmet sektörünün de girmesiyle bilinirliklerinin daha da arttığını kaydederek destek verdikleri sektörler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) Destek Programları adı altında verdikleri programları sıralayan Müdür Dursunoğlu bunlardan “Genel Destek Programı”, “KOBİ Gelişim Destek Programı”, “Girişimcilik Destek Programı” ile “AR-GE (Araştırma Geliştirme), İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı”nın akademisyenleri en çok ilgilendiren programlar olduğunu vurgulayarak bunların destek limitleri ve detaylarını katılımcılara aktardı.

“Üniversitenin firmaya ve şehre yön çizen bir rolde olmasını arzuluyoruz”

Samsun’da veri tabanlarında 17 bin KOBİ’nin olduğunu söyleyen Dursunoğlu, 15 kalemdeki destek programlarıyla işletmeler ve girişimcilerin yanında olduklarını vurguladı. Danışmanlık Destek Programı’nın aslında öğretim üyelerinin sanayiye çekilmesi amacıyla çıktığına dikkat çeken Müdür Dursunoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama ne yazık ki 2015, 2016 ve 2017 yani son 3 yılı konuşursak birçok danışmanlık desteği vermişiz fakat bu danışmanlık desteğinin hepsini birinci sıradaki özel kuruluşlar vermiş, bir tanesi bile üniversiteden alınmamış. Açıkçası bu bizi üzüyor. Niye üzüyor? Çünkü üniversitenin, firmaya ve şehre yön çizen bir rolde olmasını arzu ediyoruz. Bunu buradan size ilan ediyoruz. Eğer böyle bir niyetiniz ve isteğiniz varsa desteğimiz ardına kadar açık.”

“OMÜ-UZEM eğitim aşamasında yer alabilir”

Türkiye’de seviye altı danışman sayısının toplamda 25 olduğuna dikkat çeken Müdür Ahmet Dursunoğlu, Samsun’daki KOBİ’lerin o danışmanlara ulaşma şansının pek olmadığını bunun da akademisyenlerle yahut özel şirketler aracılığı mümkün olacağına işaret etti. Girişimcilik Destek Programı’nda OMÜ’nün eğitim aşamasında yer alabileceğin altını çizerek bu konuda çalışmalar yürüttüklerine değinen Müdür Dursunoğlu, “Bunu Uzaktan Eğitim Merkezi(UZEM) aracılığı ile uzaktan eğitim şeklinde sürdürmek istiyoruz. Başarabilirsek UZEM sırf Samsun’a değil, Türkiye’ye bu eğitimi verecek” dedi.

Girişimcilik ve inovasyona dayalı bir ekonomik model

Gelişmekte olan bir ülke olarak artık kendi teknolojisini geliştiren bir ülke konumuna gelmemizin gerektiği üzerinde duran KOSGEB İl Müdürü Dursunoğlu bu durumun önemini şu sözlerle dile getirdi: “Teknoloji transferine bağlı büyüme artık sürdürülebilir değil. Ülkemiz defalarca denedi, yaşadı, gördü. 2023 hedefleri açısından da girişimcilik ve inovasyona dayalı bir ekonomik modeli baz almamız gerekiyor.”

Sunumunda 2010’lu yıllardan itibaren dünyada artık bilgi üstünlüğünün sürdürülebilir kılınmasının iş birliği ile mümkün olduğunun anlaşıldığını dile getiren Müdür Dursunoğlu bu nedenle bilgi üstünlüğünün istikrarlı bir iş birliğine bağlı olduğunu söyleyerek, “Bu arada üniversitemizin bu konuya yaklaşımında da büyük değişiklikler var. Öncesinde biraz kendi içine kapalı ve kendi hâlindeyken şimdi artık iş birliği ve paydaşlığı önemseyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Bu da tabii gayet mutluluk verici. Siz değerli öğretim üyelerimiz de bu sürece katkı ve destek sağlarsanız emin olun hem kendiniz hem üniversitemiz hem de ülkemiz için çok güzel işler yapılmış olacak.” sözlerine yer verdi.

“Bu tabloyu akademisyenler aracılığı ile değiştirebiliriz”

Konuşmasının son bölümünde Türkiye’de KOBİ’lerin çalışkan, imalat, tahsilat ve maliyet odaklı ancak inovasyonu gözünde büyüten ve bunun riskinden kaçınan aile ve patron şirketleri olduğunun altını çizen Ahmet Dursunoğlu bu algı ve manzaranın, farkındalığı ve fark oluşturma potansiyeli yüksek, süreç yönetme becerisine ve inisiyatif alabilme kabiliyetine sahip akademisyenlerce değiştirilebileceğini vurgulayarak katılımcılara aktif olma çağrısında bulundu.

Ahmet Dursunoğlu sunumunun ardından öğretim üyelerinden gelen soruları cevapladı.