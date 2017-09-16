Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 12:28

Evde fare operasyonu

Samsun’da bir eve giren fareyi yakalamak için aile sakinlerinin kedi yardımı ile yaptığı operasyonun görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca binlerce kişi tarafından izlendi.

Evde fare operasyonu

16 Eylül 2017 12:28


Samsun’un Ayvacık ilçesinde yaşayan Asiye Zengin adındaki yaşlı bir kadının evine fare girdi. Torunları ve eşiyle birlikte oturan yaşlı kadın, evine giren fareyi fark edince yakalama operasyonu düzenledi. Yağmur adındaki 4 yıllık evcil kediyi de operasyona dahil eden aile bireylerinin başlattığı fare operasyonu, sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. İzleyenleri güldüren fare operasyonu videosunu vatandaşlar yorum yağmuruna tuttu.


Cep telefonunun kamerasıyla videoyu kayıt altına alan Soner Zengin, “Biz babaannemin evinde oturduğumuz sırada eve bir fare girdiğini fark ettik. Daha sonra da fareyi yakalamak için 4 yıldır beslemediğimiz Yağmur isimli kedimizden yardım aldık. Evde bir fare yakalama operasyonu başladı. Yaklaşık 5 dakikalık bir çaba sonucunda kedimiz fareyi yakaladı ve biz de rahatladık” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç