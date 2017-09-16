Evde fare operasyonu

Samsun’un Ayvacık ilçesinde yaşayan Asiye Zengin adındaki yaşlı bir kadının evine fare girdi. Torunları ve eşiyle birlikte oturan yaşlı kadın, evine giren fareyi fark edince yakalama operasyonu düzenledi. Yağmur adındaki 4 yıllık evcil kediyi de operasyona dahil eden aile bireylerinin başlattığı fare operasyonu, sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. İzleyenleri güldüren fare operasyonu videosunu vatandaşlar yorum yağmuruna tuttu.

Cep telefonunun kamerasıyla videoyu kayıt altına alan Soner Zengin, “Biz babaannemin evinde oturduğumuz sırada eve bir fare girdiğini fark ettik. Daha sonra da fareyi yakalamak için 4 yıldır beslemediğimiz Yağmur isimli kedimizden yardım aldık. Evde bir fare yakalama operasyonu başladı. Yaklaşık 5 dakikalık bir çaba sonucunda kedimiz fareyi yakaladı ve biz de rahatladık” dedi.