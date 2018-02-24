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24 Şubat 2018 12:17

Evlilik öncesi ilk takılarını aldılar

"Samsun 2018 EV’leniyoruz Fuarı"nda, FBM Tıp Merkezi’nin "İlk Takısı Bizden Olsun" sloganıyla yaptığı kampanya ile evlilik hayali kuranlara çeyrek altın hediye edildi.

Evlilik öncesi ilk takılarını aldılar

24 Şubat 2018 12:17


8-11 Şubat tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen "EV’leniyoruz Fuarı"nda düzenlenen kampanyada evlenecek kişilerin veya yakınlarının katıldığı çekilişin sonucu belli oldu. Çeyrek altın kazanan 3 kişi, FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş’tan altınlarını aldı. Kimi kendisi kimi yakınları için çekilişe katılan Meryem Tokbaş, Hande Patkat ve Kemal Şenel şanslı kişi oldukları için mutlu olduklarını belirttiler.



Evlilik öncesi estetik


FBM Tıp Merkezi olarak "Samsun 2018 EV’leniyoruz Fuarı"na katıldıklarını belirten Doç. Dr. Hayati Akbaş, "İnsanlar evlenirken artık sadece ev, eşya hazırlıkları değil kendileri ile ilgili bazı değişiklikler istiyorlar. Örneğin saçı olmayan bir damat adayı saç ektiriyor, burun problemi olan bir gelin adayı burun estetiği isteyebiliyor. Bundan dolayı ’EV’leniyoruz Fuarı’na katıldık. Arkadaşlarımız da böyle bir kampanya düzenlediler. Maddi değeri pek büyük olmayabilir ama manevi değeri daha anlamlı olabilir. Arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.




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