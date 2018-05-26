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26 Mayıs 2018 23:20

Fasl-ı Şahane’de Gripin konseri

Samsun’un Atakum ilçesinde yapılan "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde bu akşam Gripin grubu sahneye çıktı.

Fasl-ı Şahane’de Gripin konseri

26 Mayıs 2018 23:20


Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) Ramazan ayında ziyaretçileri için hazırladığı Fasl-ı Şahane etkinliklerinin bu akşamki konuğu Gripin müzik grubu oldu. Fasıl dinletisi ve DJ İnanç’ın kalabalığı coşturmasının ardından; sahneye çıkan Gripin, Atakumlulara unutulmaz bir akşam yaşattı.


Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek. Ramazan süresince, Fasl-ı Şahane etkinliklerinde iftar öncesi fasıl dinletisi, iftar sonrasında ise Hacivat-Karagöz, meddah, kanto, jonglör, semazen, kum sanatı, sihirbaz ve tiyatro gösterileri olacak.




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