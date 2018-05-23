Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) tarafından düzenlenen Fasl-ı Şahane etkinliklerinde bu akşam fasıl dinletisinin ardından; kostümlü giriş şangosu, sihirbaz gösterisi, çocuk etkinliği ve jonglör gösterisi yapıldı. Gösterilerde özellikle çocuklar eğlenceli saatler geçirdi. Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek. Ramazan süresince, Fasl-ı Şahane etkinliklerinde iftar öncesi fasıl dinletisi, iftar sonrasında ise Hacivat-Karagöz, meddah, kanto, jonglör, semazen, kum sanatı, sihirbaz ve tiyatro gösterileri olacak.