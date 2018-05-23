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23 Mayıs 2018 23:12

Faslı-ı Şahane etkinlikleri devam ediyor

Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Faslı-ı Şahane etkinlikleri devam ediyor

23 Mayıs 2018 23:12


Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) tarafından düzenlenen Fasl-ı Şahane etkinliklerinde bu akşam fasıl dinletisinin ardından; kostümlü giriş şangosu, sihirbaz gösterisi, çocuk etkinliği ve jonglör gösterisi yapıldı. Gösterilerde özellikle çocuklar eğlenceli saatler geçirdi. Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek. Ramazan süresince, Fasl-ı Şahane etkinliklerinde iftar öncesi fasıl dinletisi, iftar sonrasında ise Hacivat-Karagöz, meddah, kanto, jonglör, semazen, kum sanatı, sihirbaz ve tiyatro gösterileri olacak.




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