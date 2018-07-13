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13 Temmuz 2018 18:31

FETÖ’den adliyeye sevk edilen 4 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şahıstan adliyeye sevk edilen 4’ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ’den adliyeye sevk edilen 4 kişiye adli kontrol

13 Temmuz 2018 18:31


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Manisa ve İzmir illerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda bir kısmı ’ByLock’ kullanıcısı olan örgütün müzahir kurum ile özel sektör çalışanlarından oluşan 7 şüpheli gözaltına almıştı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan H.M., C.G. ve E.T. adlı kadınlar ile S.A. isimli zanlı Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.




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