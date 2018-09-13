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FETÖ'den adliyeye sevk edilen öğretmene adli kontrol

Samsun’da polis ekiplerinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da polis ekiplerinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Sakarya Dersanesi'nde öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen Reşat A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Reşat A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Reşat A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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