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22 Temmuz 2018 13:59

Gemiden denize düşen angusu kurtarma operasyonu

SAMSUN (İHA) – 12 bin 469 km uzaktan, Uruguay’dan Samsun’a gemiyle gelen angus, gemiden denize atlayarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Gemiden denize düşen angusu kurtarma operasyonu

22 Temmuz 2018 13:59

Angusu kurtarmak için Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik seferber oldu ancak boğulmak üzere olan angus, denizde kesilerek murdar olmaktan kurtarıldı.


Olay, saat 10.30 sıralarında Samsun Limanı’nda meydana geldi. Uruguay’dan gelen 20 bin angus yüklü dev gemiden nakliye olduğu sırada denize atlayarak kaçan angus, şehri birbirine kattı. Denizden çıkarak sahilde bulunan vatandaşların üzerine koşan ve birkaç vatandaşı yaraladığı iddia edilen angus, 2 otomobile de zarar verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve cankurtaran ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri ve emniyet güçleri, angusu yakalamak için harekete geçti. Trafikte bir süre dolanan angus, daha sonra denize atlayarak açığa doğru yüzmeye başladı.



Boğulmak üzere olan angus denizde kesilerek murdar olmaktan kurtarıldı


Kıyıdan uzaklaşan angus, yorulmaya başlamasının ardından yanına yaklaşan botla birlikte ip geçirildikten sonra kıyıya çekilmeye başlandı. Ölmek üzere olan hayvan Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapan Samet Hamzakeskin tarafından denizin içinde boğazlanarak murdar olmaktan kurtarıldı.


7 yıldır zabıta olarak görev yapan Samet Hamzakeskin, “Hayvanın limanda gemiden atladığını gördük. 158’e ve polise haber verdik. Kovalamacanın ardından hayvan denize açıldı. Biz de ip bağlayarak kenara çektik. Ölmek üzereydi. O yüzden başka çaremiz kalmayınca kesmek zorunda kaldık. Hayvanı denizden vinç sayesinde çıkartacağız. Angus, denizden çıktığında önce bize vurdu, daha sonra da bir vatandaşı ezdi. Birkaç tane de otomobile zarar verdi” dedi.


Hayvanın kurtarma operasyonunda yer alan zabıta Samet Keskinsoy ise, “Angus, gemiden denize atladıktan sonra karaya çıktı. Karada birkaç araba ve kişiye zarar verdi. Deniz kenarında sıkıştırdığımız hayvan daha sonra tekrar denize atlayarak uzağa açıldı. Diğer yetkililere bilgi verdik ve hayvanı kurtarma çalışmalarına başladık” diye konuştu.


Denizden vinçle çıkartılan hayvanın eti, bir hayır kurumuna bağışlandı.




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