Göktepe: “AK Parti milleti siyasetin odak noktasına koydu”

İstiklal, Saadet ve Cumhuriyet Caddelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Göktepe, programına Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek devam etti. Türkiye’nin gelecek yüzyılını etkileyecek olan sistem değişikliğinin hayata geçirileceği 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldığını ifade eden Göktepe, 24 Haziran için destek istedi.

Türkiye’nin son yıllarda, bir önceki yüzyılda geri kaldığı, uzak düştüğü konuları yakalama noktasında önemli bir yol kat ettiğini belirten Göktepe, "100 yıl önce Türkiye’yi kendi sınırları içerisine hapseden, kardeş coğrafyalar ile bağını kesen, tek yönlü dar açılı dış politika anlayışı artık yok. ‘Üretme, biz sana satarız’ anlayışını terk ederek kendi savunma sanayisini geliştirebilecek noktaya gelen bir Türkiye var" dedi.

AK Parti ile birlikte siyaset anlayışının millet merkezli olarak yeniden tanımlandığının altını çizen Göktepe, "Öyle ki, daha birkaç yıl önce milletin başındaki başörtüsüyle uğraşanlar bugün millet merkezli siyaset anlayışı karşısında bu hastalıklarına perde çekmek durumunda kalmışlardır. Milletin odak noktasında olduğu bu yeni siyaset anlayışını Türkiye’ye AK Parti kazandırdı. Dün büyük sorun olarak görülen, aşılamaz kabul edilen olaylar, bugün herkesin kabul gördüğü ve itiraz etmediği birer ayrıntı haline dönüştüyse bunu, Türkiye’ye AK Parti kazandırdı. AK Parti ile Türkiye’yi çok daha geniş ufuklar, çok daha yüksek hedefler beklemektedir. Sizlerin desteği ile birlikte 25 Haziranın sabahında ülkemiz daha güzel bir güne merhaba diyecek. Güneş bizim için bir başka doğacak. Biz bunu birlikte başaracağız. İstikrarın sürmesi, bereket ve bolluğun olması için, en önemlisi de İstikbalimiz için 24 Haziran’da desteğinizi bekliyoruz" diye konuştu.