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24 Haziran 2018 16:00

Göktepe, oyunu eğitim aldığı okulda kullandı

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe oyunu ilkokul eğitimini aldığı Kocatepe İlkokulunda kullandı.

Göktepe, oyunu eğitim aldığı okulda kullandı

24 Haziran 2018 16:00


27. Dönem AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe, doğduğu büyüdüğü mahallesinde öğretmenlerinden ilk eğitimini aldığı Kocatepe İlkokulunda sandık başına gitti. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Göktepe, "Burası benim doğup büyüdüğüm mahallem. Bu okul, oy kullandığım sınıf, öğretmenlerimden eğitim aldığım ilk yer. Bu nedenle bu seçimde oy kullanırken aynı zamanda maziyi hatırlamış oldum. Arkadaşlarım, öğretmenlerim geldi aklıma. Kocatepe İlkokulunda güzel günler geçirdim. Üzerimde emeği olan öğretmenlerime bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.




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