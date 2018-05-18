Gökyüzünün yıldızları 19 Mayıs’ta nefes kesecek

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 99. yıl etkinlikleri kapsamında, Samsun’da yapacakları gösteriye hazırlanan gökyüzünün yıldızları olan “Türk Yıldızları ve Solotürk” ekibi gösteri uçuşu öncesinde Vali Osman Kaymak’ı ziyaret etti. Türk Yıldızlarının pilotları Albay Mete Kuş ve Binbaşı Esra Özatay ile Solotürk pilotu Yüzbaşı Erhan Günar ve Astsubay Başçavuş Celal Erdemir, Vali Kaymak’a çeşitli hediyeler takdim ederek yapacakları gösteri uçuşu hakkında bilgi verdi.

"19 Mayıs günü hafızalardan silinmeyen gösteriye imza atacağız”

Filo Komutanı Binbaşı Esra Özatay, “19 Mayıs tarihinde saat 16.20’yi gösterdiğinde Türk Yıldızları olarak gösterimiz başlayacak. Bizden önce ise tek uçak olarak Solotürk nefes kesen gösteriye imza atacak. Bu gösterimize tüm halkımızı bekliyoruz. 19 Mayıs’ta Samsun’da olmaktan gurur duyduğumuzu tekrar ifade etmek isterim. İnşallah 19 Mayıs günü hafızalardan silinmeyen gösteriye imza atacağız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin özgürlük meşalesinin yakıldığı Samsun’da olmaktan onur ve gurur duyduklarını ifade eden Albay Mete Kuş, “Solotürk bir makinenin gücünün ne olduğunu ve neler yapabildiğini gösterecek 19 Mayıs günü. Türk Yıldızları ise teknoloji ile demir ve insanın birleşimini bir sanat olarak icra edecekler. 7 tane uçağın birbiriyle olan uyumları ve aynı hareketleri yapmaları gerçekten inanılmaz. Ben Türkiye’de en fazla F-16 uçuşu yapanlardan biriyim ancak ne zaman Türk Yıldızları ile uçsam, hala bunlar bunu nasıl yapıyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise Türk Yıldızları ve Solotürk ekibinin Türkiye’nin gururu olduğuna dikkat çekerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.