Golf Turnuvası kazananları kupalarını Ağaoğlu’nun elinden aldı

Bu yıl 7.’si düzenlenen TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde gerçekleşti. 19-20 Mayıs tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde yapılan şampiyonaya, Kemer Golf Kulübü, National Antalya Gençler Golf Akademisi, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, National BGK, Bel-Ka Golf Kulübü, International Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü, Samsun Golf Kulübü, Atletik Spor Kulübü ve Ferdi lisanslı 18 yaş altı 61 oyuncu katıldı. 6 Kategoride dereceye giren sporculara bugün düzenlenen törenle kupaları verildi.

Ağaoğlu: “Samsun Golf Sahası bizim için çok önemli”

Kupa töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Aslı Nemutlu, çok iyi bir golfçüydü. Kendisini bir müsabaka esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaybettik. 7 yıldır da bu turnuvayı Aslı’nın adıyla gerçekleştiriyoruz. Samsun’un bizim golf sporunda çok önemli bir yeri var. Burada yapılan mükemmel saha ile hem Karadeniz’deki gençlerimize hem de ülkedeki yeni yetişen sporcularımıza ve müsabık sporcularımıza çok şey katacağımıza inanıyoruz. Bu sahayı bize kazandırmak için çok büyük bir çaba sarf eden Samsun Golf Kulübü Onursal Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a şükranlarımı sunuyorum. Eminim ki yeni belediye başkanımız Zihni Şahin’de aynı azim ve istekle golf sporunu destekleyerek bu sahaya gereken önemi verecektir. Bu bölgede örnek teşkil edecek sporcuların yetişmesi ve ülke çapına yayılmasında fayda sağlayacağını düşünüyorum. Turnuvaya 61 sporcunun katılması manidar. Benim yaşım 61, doğduğum şehrin plakası 61. Müsabakalarda mücadele veren 61 sporcuya da bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.

Başkan Şahin: “Turnuvanın Samsun’da oynanmasından çok memnunuz”

Turnuvanın Samsun’da yapılmasının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Bu turnuvanın Aslı Nemutlu adına yapılmış olması, onun adını yaşatılmış olması vefa dolu bir davranış. Bu vefayı gösteren herkese şükranlarımızı sunuyorum. Şehrimize bu güzel sahayı kazandıran Yusuf Ziya Yılmaz’a ayrıca teşekkür ediyorum. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Turnuvanın Samsun’da düzenlenmesine sebep olan federasyonumuza şükran duyuyorum. Dereceye giren sporcularımıza da bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yılmaz: “Burayı Samsun’un tanıtımı için yaptık”

Samsun Golf Sahası’nı Samsun’u misafirlere tanıtmak için yaptıklarının altını çizen Samsun Golf Kulübü Onursal Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, “Samsun çok güzel bir şehir. Bu sahayı yaparak bir açıdan da Samsun’u daha iyi tanıtmak istedik. Burada güzel bir turnuvaya daha imza attık. Ben de sabah sporumu burada yapıyorum bazen. Yürüyüş yaparken de turnuva olduğu için uyarılar da aldık. Sporcularla burada buluşmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bugün ki turnuvanın en büyük anlamı da Turnuva’nın Aslı Nemutlu anısına yapılmasıdır. Kazanan ve emek veren bütün sporculara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

6 kategoride oynanan ve 2 gün süren turnuvalarda Ertuğrul Gözegu, Serra Evrengil, Mehmet Çalışkan, Zeynep Denizci, Can Bartu Anlaş ve Duru Narin kendi kategorilerinde şampiyon oldu.