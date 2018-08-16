Harita mühendisi, dedesine yardım için bıçak biliyor

sınıf öğrencisi Memduh Palabıyık, Kurban Bayramı öncelerinde demirci olan dedesine yardım ederek bıçak, satır ve balta biliyor.

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala kurbanda kullanılacak aletlerin satıldığı veya bilendiği Demirciler Yokuşu’nda eskisi kadar olmasa da hareketlilik başladı. Vatandaşlar, bütçelerine göre kurbanda kullanacakları aletleri demircilerden temin ediyor. Bazı vatandaşlar eski bıçak, satır ve baltalarını bileme yöntemini seçerken bazı vatandaşlar ise yenisini almayı tercih ediyor. OMÜ Harita Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Memduh Palabıyık ise Kurban Bayramı öncesinde demirci olan dedesine yardım ediyor.

“Dedeme yardım etmek hoşuma gidiyor”

Mühendis diploması almak için son 2 dersi kaldığını ifade eden Palabıyık, "Dedem İbrahim Germi demircilik yaptığı için Kurban Bayramları öncesinde çok yoğun oluyor. Onun bu yoğunluğu hafifletmek için bayramdan 10 gün önceden itibaren dükkana gelerek dedeme yardım ediyorum. Burada bıçak, balta, satır gibi kurbanda kullanılan malzemeleri bileyliyorum. Kazma sapı takıyorum. Kurbanda kullanılan diğer malzemelere de yardım ediyorum. Vatandaşlar genelde bayrama 1-2 gün önce gelmeye başlıyor. Bizim tavsiyemiz, vatandaşlar en az 1 hafta önceden işlerini halletsin ki son günlerde yoğunluk yaşanmasın. Şu anda çok bıçak bileyleyip, balta satıyoruz. Bileme işini 5 TL’ye yapıyoruz. Satırı 40, baltayı 30, kancayı da 5 liradan satıyoruz. Dedemin yanında çalışmak biraz yorucu olsa da yine de keyif veriyor. Müsait olduğum her bayram öncesinde dedeme yardım etmeye geleceğim” dedi.

“Dede-torun birlikte çalışıyoruz”

Her kurban öncesi torunlarının kendisine yardım etmesinden büyük onur duyduğunu ifade eden 52 yıllık demirci ustası 67 yaşındaki İbrahim Germi ise “Kurban Bayramlarında bizim işlerimiz oldukça yoğun oluyor. Tek başına çalıştığım için bu yoğunluğa yetişmem zor oluyor. Sağ olsunlar 2 mühendis torunum var. İkisinden hangisi müsaitse bana yardım ediyor. Bu sene harita mühendisliği okuyan torunum bana yardım ediyor. Dede-torun işlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Bütün kurban malzemeleri 500 TL tutabilir

Kurban keserken ve kestikten sonra parçalama ile paketleme işlemlerinden sonra kullanılan malzemelerin fiyatı hakkında açıklamalarda bulunan esnaf Emin Köksal, “Şu anda işlerimiz geçen sene bu zamana oranla durgun. Geçen sene daha hareketliydi. İşlerin açılmasını bekliyoruz. Son 1-2 gün kala hareketlilik bekliyoruz. Bu sene kurban kesecek vatandaşlar, bütün kesim malzemelerini almaya kalktığında 500 TL’ye gözden çıkarmalıdır. Bıçak, satır, döveç, masat, caraskal, çengel, balta, poşet, örtü, devirme ipi ve tartısını alacak vatandaşlar 500 TL’ye gözden çıkartabilirler. Bu sene bıçak satışları düşük. Bıçak fiyatları 15 TL’den başlayıp 100 TL’ye kadar yükseliyor. Satır 40, döveç 25, kantar 10, bileme taşı 5, masat 15, çengel 10, devirme ipi 20 TL’den satılıyor” ifadelerini kullandı.