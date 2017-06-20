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20 Haziran 2017 13:57

Hastanede santral görevlisi kadını bıçaklayan şahsa 8 yıl 5 ay hapis

Samsun’da hastane santralinde görevli kadını bıçakla ağır yaralama suçundan tutuklanan şahıs, yargılandığı mahkeme tarafından toplam 8 yıl 5 ay 2 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hastanede santral görevlisi kadını bıçaklayan şahsa 8 yıl 5 ay hapis

20 Haziran 2017 13:57


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Gazi Devlet Hastanesi santralinde 04 Ocak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, E.C. (34), santralde görevli 41 yaşındaki E.Ö. adlı kadını bıçakla karnından ve bacağından yaralamıştı. Olaydan sonra tutuklanan E.C. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.


Bugün görülen davanın son duruşmasında E.C. kendini savunarak, "Öldürmek amacıyla bıçaklamadım. Ava gittiğim için üzerimde bıçak bulunduruyordum. Alkollü olduğum için cep telefonuna mesaj attım. Ayık kafayla atmazdım. Ben olay sırasında yerde kanları görünce ona sağlıkçı, kendime de polis çağırdım. Kaçmadım ve polise bıçağı kendim teslim ettim. Öldürmek amacım yoktu. Bıçağı ayağına vurdum eğilince karnına geldi. 6 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.


E.Ö. adlı kadın ise E.C.’nin cezalandırılmasını isteyerek 2 karnından, 1 de bacağından yaralandığını ve ölümden döndüğünü söyledi.


Mahkeme heyeti E.C.’yi "adam öldürmeye teşebbüs, tehdit, hakaret ve bıçak bulundurmak" suçundan toplam 8 yıl 5 ay 2 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.




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