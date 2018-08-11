Hastaneden 7. yıl kutlaması

yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Medicana Samsun Hastanesi, 7. kuruluş yıldönümünü, hastane yönetimi, Borsan Grup Başkan Yardımcısı Ahmet Şenocak, tüm doktorlar, çalışanlar ve tedarikçilerinden oluşan yoğun katılımlı davetlisiyle coşkuyla kutladı.

Yıldönümünde konuşma yapan Hastane Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül, Medicana Samsun Hastanesinin 7. yıldönümünü kutlayarak, nice yıldönümlerinde birlikte olma mesajı verdi.

Genel Müdür Yrd. Doç. Dr. Remzi Karşı yapmış olduğu konuşmasında, “7 yıl önce bu gün Samsun sağlık sektörüne adım atan ve hastalarına merhaba diyen Medicana Samsun Hastanesi, başarıyla geçen 7 yılın ardından yeni hedeflerine ulaşma yolunda ilk günkü arzu ve heyecanı yürekten hissetmektedir. Bu güzel duyguların temelinde elbette Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında yer alan, ülkemiz özel sağlık sektöründe lider sağlık gruplarından biri olan Medicana Sağlık Grubu’nun Anadolu’daki hastanelerinden biri olan Samsun Hastanesini Samsun’a kazandırmasıyla mümkün olmuştur. Kuruluşunda Karadeniz’in sağlık üssü olmayı kendine hedef olarak belirlemiş olan Medicana Samsun Hastanesi, Medicana Sağlık Grubunun ve Borsan Grubun gücüyle, bölgede referans hastane olma hedefini de gerçekleştirmiştir. Medicana Samsun Hastanesi, kuruluş amaçları ve hedefleri doğrultusunda ilerleyerek 7 yılı geride bıraktı, Medicana Sağlık Grubu içinde başarı grafiğini her yıl bir önceki yılın ilerisine taşıyarak, gerek grup içinde gerekse sağlık sektöründe referans olma özelliğini korumaktadır” dedi.

Remzi Karşı, konuşmasının sonunda Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt ve Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez ile tüm çalışanlara teşekkür etti.