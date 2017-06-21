İlkadım’a 2 bin 500 kişilik dev spor salonu

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ihlamur Cafe ve Restaurant’ta İlkadım İlçe Milli Eğitim camiası ile bir araya geldi.

Sahur öncesi eğiticilerle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Tok, eğitimciliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak programa katılım sağlayan öğretmenlere teşekkür etti.

“Güzel bir eğitim sezonu geçirdik”

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu yaptığı konuşmada, “İlkadım ilçesi sınırları içerisinde yer alan tüm okullarımızda ortalama olarak güzel bir eğitim sezonu geçirdiğimizi söyleyebilirim. Ancak tabii ki ilçemiz okullarının eksikleri olmakta. Bu eksiklerin giderilmesinde her yardım istediğimizde bizleri aynı samimiyet ile karşılayarak elinden gelen desteği esirgemeyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a teşekkür ederim” dedi.

Dev spor kompleksi

Kutsal bir meslek olan öğretmenliğin ilçedeki temsilcileriyle sahur sofrasında bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Erdoğan Tok, “Şahsım ve belediyemiz adına en çok önem verdiğimiz konuların başında eğitim gelmektedir. Geleceğimizi şekillendirecek olan öğrencilerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanmaları için var gücümüzle çalışmalıyız. Belediye olarak sağlayabileceğimiz destekleri en üst seviyede tutarak elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde ki tüm okullarımızda mutlaka bir çalışmamız olmuştur. Fen İşleri Müdürlüğümüzce tadilattan yenilemeye kadar birçok hizmeti seferber ediyoruz. Bunun dışında büyük yatırımlar için büyük çabalar harcayarak geleceğimizi güçlendiriyoruz. Çok yakın bir zamanda Samsun Anadolu Lisesi bahçesine yeni ve kapsamlı bir spor salonu için Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’tan söz aldık. Geçmiş dönem başkanlığımda da Kalkanca Mahallesi’nde 43 dönümlük bir arsayı eğitim kampüsü haline getirmiştim. Bu dönemde de 3 yıl gibi kısa bir sürede Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz eğitim çalışmalarında binlerce vatandaşımıza birçok ayrı branşta eğitim veriyoruz. Bu ve bunun gibi çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Katılımınızdan dolayı siz değerli öğretmenlerimize teşekkür ederim” diye konuştu.