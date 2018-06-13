İlkadım’da bayram sevinci başladı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok her yıl olduğu gibi bu bayramda son mesai günü Belediye personeli ile bayramlaştı. Başkan Tok, İlkadım Belediyesi İlkadım ve Gazi Hizmet Binalarını, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesini ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini gezerek personeller ile bayramlaştı. İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcılarının da eşlik ettiği bayramlaşma ziyaretlerinde belediye çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Erdoğan Tok, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle binlerce İlkadımlı vatandaşı ağırlayan belediye çalışanlarına teşekkür etti.

"Bayramınızı kutluyorum"

Bütün birimleri gezerek çalışanlarla tek tek bayramlaşıp sohbet eden Başkan Tok, "İlkadım son yılların en büyük yükselişi ile altın çağını yaşarken bu hizmetlerin arkasında gece gündüz demeden canla başla çalışan belediyemizin personelleri var. Değerli vatandaşlarımıza birliktelik mesajları verirken en güzel örneği mesai arkadaşlarımızla büyük bir aile olarak gösteriyoruz. Bu birliktelikle İlkadım’a ve şehrimize kaliteli bir hizmet anlayışı sunmayı hedefliyoruz. İlkadım’a hizmet için büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarımın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Ramazan Bayramı yeniden kenetlenmeye vesile olsun"

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Başkan Tok, "Bayramlar, toplumsal hayata ayrı bir güzellik ve zenginlik katarken, milletimiz için de kucaklaşma ve kenetlenme günleridir. Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle vatandaşlarımızla kucaklaştık. Bu birlikteliği taçlandıracak Ramazan Bayramı bütün küslüklerin bitmesine, milletimizin kucaklaşmasına ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olsun. Bu mübarek Ramazan Bayramında canlarını vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımla anıyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin bozulmaması dileğiyle tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı kutlar, bayram coşkusunun ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Belediyemizde geleneksel olarak yapılan bayramlaşma törenimiz Ramazan Bayramı’nın 1. günü, saat 15.00 da İlkadım Hizmet Binamızda yapılacaktır. Bayramlaşmaya tüm halkımız davetlidir" diye konuştu.

Başkan Tok, Bayramlaşmanın ardından personelleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.