İlkadım’da bayram sevinci

İlk bayramlaşma merasimini bayram namazını eda ettiği Büyük Cami’de gerçekleştiren Başkan Tok, daha sonra İlkadım hizmet binasında vatandaşlarla buluşarak bayramlarını tebrik etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tek tek sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların yanı sıra Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Varol, İlçe Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oktay Avcılar, İlçe Teşkilatı Üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcilerini de makamında ağırlayarak bayram dileklerini paylaşan Tok, yoğun ilgi karşısında mutluluk duyduğunu belirtti.

"Kardeşliğimizi pekiştiriyoruz"

Gerçekleşen her bayramlaşma programına halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yine halkımızın yoğun bir katılımı ile bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Bütün İlkadımlı hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Zaten bayramların güzelliği budur. Birlik, beraberliğin, sevginin saygının kardeşliğin ve herkesin bir arada olduğu bir bayramı yad ediyoruz. Bütün Samsunlu ve İlkadımlı kardeşlerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Sağlık sıhhat ve afiyet içerisinde güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Ülkemizdeki huzuru birliği bütünlüğü bozmak isteyenler var. Türlü türlü kumpaslar kurarak bu bütünlüğü parçalamak istiyorlar. Bunlara asla ve asla izin vermeyeceğiz, bu hain kumpasları yıllarca olduğu gibi birlik beraberliğimiz ile üstesinden geleceğiz. Allah ülkemizin milletimizin huzurunu kaçırmak isteyenlere fırsat vermesin. Bayramlar, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, kucaklaşmanın ve barışmanın yaşandığı günlerdir. Ramazan Bayramının ülkemize, milletimize ve İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Tok’a teşekkür

İlkadım Belediyesi İlkadım hizmet binasında gerçekleştirilen bayramlaşma merasimin de İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a yazdığı şiiri okuyan Alaattin Atıcı adlı vatandaş Başkan Tok’u gülümsetti. Şiirin son mısrasın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi İle Başkan Erdoğan Tok’un ismini birleştiren Atıcı; "İlkadım ilçemiz için yaptığı hizmetlerden dolayı başkanımıza teşekkür etmek amacı ile bu şiiri yazdım. Kendisinin beğenmesi beni çok sevindirdi. Başkanımız Erdoğan Tok’ teşekkür ederim" şeklinde konuştu.