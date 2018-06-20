İlkadım’da "Genç Kürsü" programı

İlkadım Gençlik Kolları tarafından Acem Tekkesi’nde "Genç Kürsü" programı düzenlendi. Programa; Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Furkan Leventoğlu, İlkadım İlçe Başkanı Av. Hakan Ay, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Il Gençlik Kolları Başkanı Av. Cem Emre Çakan, İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ve İlkadımlı gençler katıldı.

Programda konuşan Demircan, Türkiye’nin cumhuriyet tarihinde yaşadığı darbeleri hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014’te cumhurbaşkanı seçildikten sonra sistemin değişmesinin kaçınılmaz hale geldiğini belirten Demircan, "2017 Nisan’ında o zaman tek başına bizim gücümüz yetmiyordu. Milliyetçi Hareket Partisi destek verdi. Anayasa değişikliğini meclisten geçirdik ve milletimizin önüne getirdik. Bu parlamenter sistem ki 60 yılda 6 defa darbe görmüş bir araç, bu araçla artık yola gidilmez, gelin biz sıfır araçla yola gidelim. Demokrasinin üç versiyonundan biri olan başkanlık sistemine geçildi ve ilk uygulamasını yapacağız. Türkiye 24 Haziran’da darbelerle büyük hasarlar almış sistemi terk edecek. Türkiye’nin inşallah önünün açılacağı süreç başlayacak" diye konuştu.

"Sizler bizim yarınımızsınız"

Bu kadar genç ile birlikte olmanın insanın enerjisini artırdığını belirten AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman ise, "Cumhurbaşkanımız Samsun’daydı. Samsunlular meydanlara sığmadı. Samsunlu gençlerimiz de çok ciddi bir katkı sağladılar mitingimize. Gençlerimizin heyecan ve coşkusu sayesinde Cumhurbaşkanımız çok memnun kaldı. Bizi yalnız bırakmayan gençlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kendisinin de gençlik kollarından geldiğini ve gençlik kolları başkanlığı yaptığını hatırlatan Karaduman, "Ben gençlik kolları başkanlığı yapmış bir ağabeyiniz olarak siyasete ilgi duymanızı ve bunu arkadaşlarınızla paylaşmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Sizler bizim yarınımızsınız. Sizler bu alanlarda olmalısınız. Çünkü ülkemizi büyük bir dünya gücü yapma noktasında sizlerin enerjisi ve sinerjisi bizim en değerli hazinemiz" ifadelerini kullandı.