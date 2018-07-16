İlkadım’da son 6 ayda 42 mahalleye büyük yatırım

Yaz mevsimi dolayısıyla çalışmalarını hızlandıran İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Ocak- Haziran ayları arasında; 4,5 kilometre yol beton kaldırım, 7,5 kilometre yol sathı kaplama, 2,5 kilometre parke taş yol yaparak 5 kilometrelik yeni yol açtı. 2018 yılı yatırım programı çerçevesinde yoğun bir çalışma dönemine giren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tok, dev projelerle İlkadım’a kazandırılan büyük hizmetlerin yanı sıra; yol ve kaldırım çalışmaları kapsamında da büyük icraatlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Dört koldan çalışma

Asfalt sezonu dolayısıyla tüm ekipleri adeta seferber ettiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yaz ayı dolayısıyla güneşli günlerden istifade ederek yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. İlkadım’ı son günlerde adeta şantiye alanına çevirdik. İlçemizin dört bir tarafında çalışmalarımız devam ediyor. Var gücümüzle, çalışarak hemşehrilerimizin yaşama kalitelerini artırmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Her mahalleye eşit hizmet

Belediyeciliğin rutin hizmetlerinden olan asfalt yol, parke ve beton kaldırım hizmetlerini ilçenin her noktasına eşit olarak götürdüklerini söyleyen Başkan Erdoğan Tok, "Havaların ısınmasıyla birkaç ay önce başladığımız çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ekiplerimiz yaz ayını çok yoğun geçiriyor. Son 6 ay içerisinde, 42 mahalleye 5 bin ton asfalt serimi yaptık. İlçemizin güzel bir görünüme kavuşması için elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz. Biz de uzak ve yakın kavramları yok. Her mahallede bir çalışmamız var. Belediye olarak kent merkezinin yanı sıra şehir merkezine en yakınından en ücra köşesine kadar hizmet götürüyoruz" diye konuştu