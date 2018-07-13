İlkadımlı sporcular, şampiyonadan 23 madalyayla döndü

Kick Boks Türkiye Şampiyonası’ndan 23 madalyayla dönen İlkadım Belediyesi sporcuları başarılarını İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’la paylaştı. 5 birincilik, 3 ikincilik ve 15 üçüncülük alarak İlkadım ve Samsun’u başarıyla tanıtan İlkadım Belediyesi sporcuları; Üzeyir Kodan’ın koordinatörlüğünde ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un destekleriyle başarıyı yakaladıklarını belirterek, "İlkadım Belediyesine ait spor kompleksleri ve spor salonlarında çok iyi ve profesyonel bir ortamda çalışıyoruz. Her biri branşında uzman antrenörlerimiz gözetiminde bu şampiyonaya da çok çalıştık. Erdoğan Başkanımız ve antrenörlerimizin verdikleri destekleri ile sağladığımız başarılar bizler için teşekkür etmenin en güzel yoludur" dediler.

Başkan Tok: "Sizlerle gurur duyuyoruz"

Sporcuları makamında ağırlayan Başkan Tok, "Spora yaptığımız yatırımlar ve verdiğimiz destekler genç sporcularımızca hiçbir zaman karşılıksız kalmadı. Bizler de bu nedenle gençlerimize yatırım yapmaya her daim devam ediyoruz. Bu yatırımları yaparken tek düşüncemiz yeter ki onların hayatına olumlu yönde katkımız olsun, hayatlarında başarılı olsunlar. Sporcularımızın başarılarından sonra bizleri ziyaret ederek mutluluklarını paylaşmaları bizlerin bütün yorgunluğunu alıyor. Hatta ve hatta daha neler yapabiliriz diye düşünceler içerisine giriyoruz. Bugün de bizleri ziyaret eden ve turnuvalarda İlkadım Belediyemizi başarı ile temsil eden sporcularımıza, antrenörümüze ve kulübümüze çok teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Ben eminim ki spora verdiğimiz destekler devam ettikçe başarılarımız artarak devam edecektir" diye konuştu.