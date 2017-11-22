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22 Kasım 2017 16:00

İlker: “Türkiye’de diş hekimliği fakültelerinin sayısı oldukça fazla”

Samsun, Ordu, Sinop, Amasya Dişhekimleri Odası Başkanı Abullah İlker, 49 diş hekimliği fakültesinin yıllık 4 bin 364 öğrenci kontenjanına ulaştığını belirterek, bu durumun ileride işsiz diş hekimi, ucuz işgücü olarak piyasaya yansıyacağını söyledi.

İlker: “Türkiye’de diş hekimliği fakültelerinin sayısı oldukça fazla”

22 Kasım 2017 16:00


“22 Kasım Diş Hekimliği Günü“ ve “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” kapsamında Atatürk Anıtı’nda program düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, konuşma ile devam etti.


Türkiye’de diş hekimliği fakültelerinin sayısının oldukça fazla olduğunu dile getiren Abdullah İlker, “2005 yılında 15 olan diş hekimliği fakülte sayısında yılda toplam 960 civarında öğrenci kontenjanı varken, günümüzde diş hekimliği fakültesi sayısı 75’e çıkmış, bunun da 49’u eğitim vermekte ve yıllık 4 bin 364 öğrenci kontenjanına ulaşmış durumdadır. Kalan 26 fakülte öğrenci almaya başlamamıştır. Bugün diş hekimleri sayısı yaklaşık 30 bini aşmış durumdadır. Bunun yaklaşık 12 bini kamuda çalışıyor. Bu veriler ülkemizdeki diş hekimi sayısının yakın zamanda katlanarak artacağını göstermektedir. Bu da işsiz diş hekimi, ucuz işgücü olarak piyasaya yansıyacaktır” dedi.




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