İlyas Kubilay Yavuz, Samsunspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Lig takımlarından Samsunspor, Keçiörengücü takımında forma giyen forvet oyuncusu İlyas Kubilay Yılmaz ile sözleşme imzalayarak bu sezonki 14. transferini yaptı.

Geçen sezon 1. Lig’den düşen Samsunspor, İsmail Uyanık yönetiminin göreve gelmesinin ardından transferde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Dün 9 futbolcuyla yeni sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlılar, bugün de İlyas Kubilay Yavuz ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Yavuz, Samsunspor ile Süper Lig’e çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

İlyas Kubilay Yavuz, transferi için uzun zamandır çaba sarf ettiklerini belirten Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, İlyas Kubilay Yavuz’un forvet hattına büyük güç katacağını söyledi.

Samsunspor’un 2. Lig için çok büyük bir takım olduğunu dile getiren İlyas Kubilay Yavuz, “Samsunspor yönetimi, benim transferim için çok uğraştı. Hakkımda da çok güzel iltifatlarda bulundular. Buraya gelişim zor ama güzel oldu. Buraya gelmeden önce taraftarlarımız da bana destek oldular. Bana güvenenleri mahcup etmemeye çalışacağım. Belli bir gol sayısı hedefim yok. Şampiyonluk benim için daha önemli. Şampiyonluğa katkı yapıp, atabildiğim kadar gol atmak istiyorum” dedi.

Samsunspor daha önce de Erhan Kartal, Şahin Şafakoğlu, Bilal Gülden, Erhan Şentürk, Okan Dernek, Metincan Cici, Can Muhammet Vural, Savaş Yılmaz, Samet Asatekin, Ramazan Çevik, İrfan Başaran, Nuri Terliksiz ve Canberk Dilaver’i transfer etmişti.

Samsunspor’un anlaşmaya vardığı Bahattin Köse ile de kısa zamanda sözleşme imzalayacağı öğrenildi.