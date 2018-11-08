İranlıların yeni rotası Samsun

İran'ın 13 şehrinde 39 farklı acentenin katılımı ile gerçekleşen tanıtım ve şehrin pazarlama çalışmaları hakkında konuşan KATİD Başkanı Murat Toktaş, “Yeni pazarlar bulma ve pazarların çeşitlendirmesi amacıyla yapmış olduğumuz İran çalışması başarı ile gerçekleşti. Özellikle alışveriş ve eğlence arayışında olan İranlılar için bölgedeki en ideal şehiriz. Nevruz dönemi ile başlayacak olan İran turist hareketi öncesi Samsun'u İran'da satışa çıkarma çabasındayız” dedi.

Alışveriş mekanları ve eğlence yerleri gezildi

Türkiye ayağındaki operasyonu gerçekleştiren Sezgin Bahçekapılı ise, “3 yıldır İran pazarından Trabzon ve Van'a turist getiriyoruz. KATİD Başkanımız Murat Toktaş'ın da desteği ile İranlı acentelere Samsun'u tanıttık. Talepleri olan eğlence ve alışveriş mekanlarını gezdirdik. İranlı turistler kültür ve doğadan daha çok eğlence ve alışveriş yapacakları yerler arıyorlar” diye konuştu.

Konuk bazı acenteciler ise, “Samsun ihtiyaçlarımıza en rahat ulaşabileceğimiz ve seçenekleri bol olan bir şehir. Alışveriş imkanlarının çok, eğlence mekanlarının nezih ve kaliteli olması bizi çok etkiledi. Artık Karadeniz'de önceliğimiz Samsun” dediler.

KATİD Başkanı Murat Toktaş, 2019 yılı Ocak ayından itibaren İran acentelerinin Samsun'u satmaya başlayacaklarını söyledi.

Acenteler, İranlılar için tarihi önemi olan Acem Tekkesi'nde İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından yemekte ağırlandı. Samsun çalışmalarına Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal da eşlik etti. Gece sonunda İranlı acentelerin başkanı, Karadeniz Bölgesi'ndeki çalışmalara verdiği desteklerinden dolayı Murat Toktaş'a bir plaket takdim etti.