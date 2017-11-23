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23 Kasım 2017 15:26

İstanbul’dan çalınıp parçalanan otomobille ilgili 2 gözaltı

İstanbul’dan çalınan bir otomobilin parçalanarak Samsun’da satılmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’dan çalınıp parçalanan otomobille ilgili 2 gözaltı

23 Kasım 2017 15:26


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sultangazi’den Şenol K.’nin (33) evine balkondan giren hırsız, evdeki otomobilin anahtarını alıp park halindeki 34 DY 3064 plakalı aracı çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu söz konusu aracın parçalarının Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi ile Bafra ilçesine getirildiğinin bilgisini aldı. Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada 1 adet tavan sacı, 4 adet kapı, sol ön çamurluk, 1 adet motor, 1 adet bagaj kapağı ve 1 adet ön kaputu ele geçirdi. Motor numarasından yapılan incelemede parçaların İstanbul’dan çalınan 34 DY 3064 plakalı otomobile ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili parçaların ele geçtiği deponun sahibi Y.D. (55) ile çalıntı aracın parçalarını Y.D.’ye satan M.E.K. (27) gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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