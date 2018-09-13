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Jandarma bin 128 öğretmene trafik eğitim semineri verdi

Samsun’da jandarma ekipleri bin 128 öğretmene trafik eğitim semineri verdi.

Samsun'da jandarma ekipleri bin 128 öğretmene trafik eğitim semineri verdi.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Trafik Güvenliği Stratejisi Eylem Planı”, “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi” ve “Hükümetin 100 Günlük İcraat Planı” çerçevesinde hazırlanan Trafik Kazalarını Önleme Planı kapsamında, Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından 05-13 Eylül 2018 tarihleri arasında Atakum Ertuğrul Gazi Ortaokulu Konferans Salonunda Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullarda görevli öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi. Toplam bin 128 öğretmenin katıldığı seminerlerde öğretmenlere Trafik Güvenliği ve Öğrencilerin Taşıma Güvenliği konusunda bilgiler verildi. Seminere katılan öğretmenlere Trafik Güvenliği konulu broşürler dağıtıldı. Söz konusu faaliyetlerin diğer ilçelerde de devam edeceği öğrenildi.

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