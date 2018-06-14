Jandarma Teşkilatı 179 yaşında

Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu ve teşkilat mensupları, Vali Osman Kaymak’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu ve teşkilat mensupları tarafından Vali Osman Kaymak’a çiçek takdim edildi.

Ziyarette bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu, “Sayın Valim; Jandarma Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümü münasebetiyle sizleri ziyarete geldik. Öncelikle bizlere desteklerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bizleri kabul ettiğiniz için şahsım ve teşkilatım adına sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Kaymak ise ziyarette yaptığı konuşmasında, “Bugün Jandarma Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Değişen ve gelişen şartlara göre kendisini geliştiren ve yürütülen çalışmalarla halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli mesafeler alan Jandarma Teşkilatımız, her geçen gün daha iyi bir konuma gelmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Jandarma Teşkilatımız sadece iç güvenlik hizmetlerinde değil, yeri geldiği zaman sınır boylarının korunmasında ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna nerede görev varsa orada görev alan bir teşkilatımızdır. Ben başta özellikle terörle mücadele olmak üzere birçok konuda yürütülen çalışmalarda canı pahasına görev yapan bu teşkilatımızın bütün mensuplarını takdir ve şükranla anıyorum. Görevleri başında yaşamını yitirmiş olan Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarını rahmetle, kuruluşundan bu güne kadar geçen süre içerisinde teşkilata emek veren herkesi saygı ile anıyorum. Jandarma Teşkilatımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum. Fedakârca çalışan teşkilat mensuplarına da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.