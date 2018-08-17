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17 Ağustos 2018 16:49

Jandarmadan drone ile trafik uygulaması

Samsun Bafra İlçe Jandarma Trafik Tim ekipleri, Kolay karayolunda drone ile trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarmadan drone ile trafik uygulaması

17 Ağustos 2018 16:49


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde denetimlerini artırdı. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Erbaş’ın da katıldığı uygulama sırasında araçları durdurarak ehliyet, kimlik ve araç plakalarını kontrol etti. Uygulamada, insansız hava aracı drone da kullanıldı. Drone yardımıyla trafikte kural ihlali yapan araçlar tespit edildi.


Cumhurbaşkanlığının 100 günlük icraat programı kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak faaliyetler ve ulaşılacak hedefler arasında yer alan trafik güvenliğinde 2023 hedefleri doğrultusunda farkındalığın artırılması, alınan tedbirlerle yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının bir önceki döneme göre yüzde 2 azaltılması, emniyet kemerinin kullanılmasının yaygınlaştırılması ve hız kontrollerinin sağlamaya yönelik denetimler artırılarak genel kullanım oranının yüzde 50’den yüzde 56’ya çıkarılması kapsamında uygulamaların aralıksız süreceği bildirildi.




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