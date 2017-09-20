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20 Eylül 2017 10:10

Kahvaltı yapan çocukların okul başarısı artıyor

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, düzenli kahvaltı yapan çocukların okul başarısının arttığını söyledi.

Kahvaltı yapan çocukların okul başarısı artıyor

20 Eylül 2017 10:10


Kahvaltının her birey için önemli bir öğün olduğunun altını çizen Özel FBM Tıp Merkezi Uzman Diyetisyeni Deniz Tığlı, özellikle çocuklarda büyüme-gelişme sürecinde oldukları için bunun öneminin daha da fazla olduğunu vurguladı. Gece açlığı sonrası vücudun güne sağlıklı ve doğru bir şekilde çalışarak başlamasının şart olduğunu belirten Tığlı, bunun da çocukların kahvaltıda özellikle sağlıklı karbonhidrat tüketerek olacağını dile getirdi.


Çocuklara her sabah kahvaltı verilmesinin önemine değinen Tığlı, “Bazı sabahlar ‘vaktim olmuyor’ diyen bir ebeveyn iseniz, 1 bardak süt yanında 2 dilim tam tahıllı ekmekten oluşan peynirli bir sandviçi akşamdan dahi hazırlayabilirsiniz. Yapılan araştırmalarda düzenli kahvaltı yapan çocukların algıları ve dikkat seviyesi daha yüksek oluyor. Bununla paralel olarak da ders notlarındaki başarısı giderek artıyor. Ayrıca kahvaltı hem beyine enerji sağlıyor hem de öğrenmeye katkısı sağlıyor” diye dedi.



Kahvaltı alışkanlığı obezite riskini azaltıyor


Kahvaltı yapan bireylerin kilo kontrolünü daha iyi sağladıklarını belirten Diyetisyen Tığlı, “Vücudun yağ hücrelerinin sayısı çocukluk döneminde artmaya başlar ve bu artış gereğinden fazla olursa obeziteye meyil oluşur. Bu oluşumu erken yaşlarda engellemek sağlıklı bir yetişkinlik için en doğru adımdır” diye konuştu.




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