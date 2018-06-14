Kantar hırsızlarından biri hapis cezasından dolayı tutuklandı

Ancak, 3 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar girdikleri evin çatısında bulunan topuzlu kantarı çaldı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu çok sayıda güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyerek hırsızlık olayını Aziz B. (23) ve Ahmet E.’nin (22) gerçekleştirdiğini tespit etti ve dün şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahısların çaldıkları topuzlu kantar ise satıldığı hurdacıda ele geçirildi.

Öte yandan Aziz B.’nin 3 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 3,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu ortaya çıktı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen Aziz B. ve Ahmet E. ifadelerinin alınmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Aziz B. ve Ahmet E., mahkemece serbest bırakıldı. Ancak hakkında 3,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aziz B. adliyenin infaz bürosundaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.