Karaaslan: “Saldırıların hedefinde bağımsız Türkiye var”

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun programı kapsamında AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ile birlikte İŞKUR ve KOSGEB İl Müdürlükleri’ni ziyaret etti, Tekkeköy ilçesinde bulunan fabrikaları gezerek işverenler ve çalışanlarla bir araya geldi.

“Samsun’da İstihdamda Rekor Düzeylerde Artış Gerçekleşmiştir”

Ziyaretleri sırasında Karaaslan, “Ekonomimizin saldırıya uğradığı bu günlerde Samsun’umuz ve ülkemizin ekonomisi için değer üreten kurumlarımız ve firmalarımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, operasyonlardan etkilenmeden çalışmalarımıza devam ettiğimizin göstergesidir. İstihdam ve aktif işgücü politikalarıyla piyasaya katkı sunarak şehrimizin iş hayatına canlılık getiren İŞKUR son 16 yıllık dönemde tüm Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da istihdamın sesi olmuş, 10 binlerce vatandaşlarımızı iş hayatına kazandırmıştır. Geçmişle kıyaslandığında Samsunumuzda istihdamın, işgücü piyasasına katılımın rekor düzeylerde arttığı görülmektedir. Bu başarıda, şehrimiz ve ülkemiz için üreten, ekonomik kalkınmanın önündeki engelleri kaldıran firmalarımızın katkısı çok büyüktür. Bugün ziyaret ederek işverenleri ve çalışanlarıyla bir araya geldiğimiz Sampa Otomotiv Fabrikası ve Saral Tekstil Fabrikası, kaliteli üretim standartları ve istihdam kapasitesiyle şehrimizin ekonomisine çok büyük katkılar vermektedir” açıklamasında bulundu.

"Saldırıların Hedefinde Türkiye’nin Bağımsızlığı Var”

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaaslan, Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde güven ve istikrarın yattığını ifade etti, ekonomiye yönelik başlatılan savaşın asıl hedefinin Türkiye’nin bağımsızlığı olduğunu vurguladı. Karaaslan, “AK Parti iktidarlarımıza 16 yıl boyunca milletimizin, sanayicimizin, esnafımızın, ticaret erbabımızın verdiği güçlü destek her alanda kendini göstermiştir. Bu destek, ekonomiye güven ve istikrar olarak yansımıştır. Ciddi bir emek ve yoğun bir gayretin ürünü olan güven ve istikrar, ülkemizi bugüne taşıyan en önemli güç olmuştur.”

2002’den bugüne yaşanan pek çok krizin, darbe girişiminin, ekonomik savaşın arkasında Türkiye’deki güven ve istikrar ortamını bozmak olduğunu ifade eden Karaaslan, “ABD merkezli Dolar oyununun da ekonomiyi hedef aldığını gördük. Tüm saldırıların hedefinde Türkiye’nin bağımsızlığı var. Bu nedenle, ekonomide önceliğimiz olan yenilikçi ve üretim odaklı bakış açımızdan asla taviz vermeden; ülkemizi ihracatla, istihdamla, yatırımlarla daha da büyütecek ve bu saldırılardan da güçlenerek çıkacağız.”

“Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmış, gücünü kanıtlamış bir ülke olmasını hedefliyoruz”

“Enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkaracak, cari açığı kalıcı bir şekilde düşüreceğiz” diyen Karaaslan, “Ekonomimizi tüm saldırılara karşı daha dayanıklı hale getirmek durumundayız. Üstümüze oynanan oyunların farkındayız; ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Türkiyemizin 2023’te dijital dönüşümünü tamamlamış, yerli ve milli üretimiyle, yüksek verimlilikle çalışan güçlü sanayisiyle küresel ölçekte gücünü kanıtlamış bir ülke olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.