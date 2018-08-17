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17 Ağustos 2018 15:51

Karadeniz’de palamut patlaması

Samsun (İHA) – Samsunlu balıkçıların yüzü, oldukça çok çıkan çingene palamuduyla güldü.

Karadeniz’de palamut patlaması

17 Ağustos 2018 15:51


Palamudun vatandaşlar tarafından çok özlendiğini belirten balıkçılar, tezgahlara gelen palamutların kısa bir sürede tükendiğini ifade ettiler. Bugün ise palamut hem vatandaşın hem de balıkçıların yüzünü güldürdü. Kıyı balıkçıları tarafından tutulan kasalarca palamut, tanesi 6 liradan satılıyor.


Palamudun bu sene ilk defa bu kadar bol çıktığını ifade eden balıkçı Adil Yaşar, “Bu sene balık geçen senelere oranla çok. Mezgit, istavrit, barbun ve palamutta bolluk yaşanıyor. Bugün sadece bize 36 kasa palamut geldi. Boyutları da ufak değil. Tanesi 350 gram geliyor. Tanesini 6 liradan satıyoruz. Diğer deniz balıkları barbun kilo 10, mezgit kilo 10, istavrit kilo 10 lira, yayın kilo 25, somon kilo 20, levrek kilo 20 lira ve sazan kilo 10 liradan satılıyor. Bu sezondan oldukça umutluyuz” dedi.



“Palamut bol olduğu için hamsi az olabilir”


Palamudun oldukça bol çıktığı için hamsinin olamayabileceğini belirten Kurtça Aydın, “Dün 20 kasa palamut gelmişti. Bugün ise 36 kasa palamut geldi. Adeta palamut patlaması yaşıyoruz. Palamutlar erken saatlerde tükeniyor. Tanesini 6 liradan satıyoruz. Eylül ayıyla birlikte daha ucuza balık satacağımızı umut ediyoruz. İnşallah 3 taneyi 10 liraya satarız. Bu sene umduğumuzdan fazla palamut var. Palamudun bu kadar fazla çıkması hamsinin az çıkacağı anlamına gelebilir. Geçtiğimiz senelerde de bunu yaşadık çünkü. Bizim umudumuz palamudun da hamsinin de bol olması” diye konuştu.




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