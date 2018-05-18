Kaymakam Öztürk ile Başkan Togar, vatandaşların evlerine misafir oldu

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği çat kapı iftarı bu yılda devam ediyor. Bu yılki ilk çat kapı iftarını Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk’ün katılımıyla iki çocuğu ile birlikte yaşayan Altay ailesine yaptı. Öztürk, Togar ve beraberindekiler ezanın okunmasıyla birlikte aile ile aynı sofra etrafında oruçlarını açtılar.

Aynı sofra etrafında oruçlarını açtılar

Ramazan ayının güzelliklerini ve maneviyatını paylaşmaya çalıştıklarına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Ramazan birlik, beraberlik ve paylaşmaktır. Ramazan’ın feyzine ve bereketine uygun dolu dolu manevi duyguların gölgesinde bu mübarek ayı yaşamaya gayret gösteriyoruz. Özellikle vatandaşlarımız ile paylaşımlarda bulunmak en büyük hedefimiz. Bu kasmamda yine vatandaşlarımızın evine konuk olarak onlarla aynı sofrayı paylaşıyoruz. Ramazan bereketinin sardığı sofrada hep birlikte oruçlarımızı açıyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında ilk çat kapı iftarımızı 19 Mayıs Mahallemizde iki çocuğu ile birlikte yaşayan Altay ailesine ile birlikte yaptık. Ailemizin iftar sofrasına İlçe Kaymakamımız Günay Öztürk, İlçe Müftümüz Hüseyin İmamoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte misafir olarak aynı sofra etrafında oruçlarımızı açtık. Rabb’im tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadetleri kabul ve makbul eylesin” ifadelerini kullandı.