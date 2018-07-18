Kerkük’te başladığı mesleğini Samsun’da devam ettiriyor

Irak’ın Kerkük şehrinde yaşayan ve babasını kaybettikten sonra annesi ve kardeşiyle birlikte savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen Türkmen Faris Hasan Kalafosman, Türkiye’de bulunan yakınlarının tavsiyesi üzerine Samsun’a yerleşti. Kerkük’te yaptığı fırıncılık mesleğine Samsun’da Iraklılar tarafından açılan bir fırında devam eden 22 yaşındaki mülteci genç, annesi ve 2 kardeşine bakabilmek için kendi yörelerine ait ekmek pişirerek halkın beğenisine sunuyor.

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle annesi ve kardeşleriyle Samsun’a geldiklerini ifade eden Faris Hasan Kalafosman, "Babam Irakta şehit oldu. Biz de 1 yıl önce oradan çıkmak zorunda kaldık. İlk Türkiye’ye geldik oradan da Samsun’a. Daha sonra aileme bakabilmek için bir iş bulmaya çalıştım. Kendi ülkemin insanları tarafından açılan bu fırını buldum ve işe başladım. 5-6 aya yakın süredir burada çalışıp aileme bakabilecek şekilde paramı kazanmaya başladım. Kerkük’te de fırıncılık yapıyordum. Bizim yöremize ait olan ekmeği şimdi Samsun’da yapıyorum ve buradaki Türklerin beğenisine sunuyorum. Onların da hoşuna gidiyor bu ekmek çok beğeniyorlar. Sadece bizim gibi Suriyeli Iraklı mülteciler değil Samsunlular da alışveriş yapıyor. Buradaki esnaflar ile de iyi geçiniyoruz. Hepsi bize kucak açtı. Bizimle çok iyi geçiniyorlar. Burası çok güzel ve insanları çok iyi. Ben de bu şekilde çalışarak aileme bakabilmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.