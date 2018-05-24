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24 Mayıs 2018 14:31

Kıbrıs şehidinin annesi unutulmadı

Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşen Samsunlu Piyade Çavuş Maksut Birinci’nin 88 yaşındaki annesi Rahime Birinci’ye evinde anlamlı bir ziyaret yapıldı.

Kıbrıs şehidinin annesi unutulmadı

24 Mayıs 2018 14:31


Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olan Piyade Çavuş Maksut Birinci’nin annesi Rahime Birinci, Samsun ili Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi’ndeki evinde hem Ramazan hem de yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle Samsun Garnizon Komutanlığı Şehit ve Gazi İşlem Şube Müdür V. Mühendis Albay Levent Emin, Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İl Müdür Yrd. Necmettin Aygün, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Diril, Kıbrıs Gazisi Hulusi Torun, şehit ağabeyi Ayhan Hamlı tarafından ziyaret edildi. Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşen Samsunlu 13 askerden birisi olan Piyade Çavuş Maksut Birinci’nin 88 yaşındaki annesi Rahime Birinci bu ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, ziyaret boyunca kendisine verilen bir buket çiçeği elinden hiç bırakmadı.


Şehit annesi Rahime Birinci, “Dünyada en çok sevdiğim birinci bayrak, ikinci çiçek. Bayraklara bakmadan doyamam. Öyle nazlı sallanıyorlar ki” ifadelerini kullanarak ziyaretine gelenleri duygulandırdı. Ziyarete gelen asker ve siviller şehit annesinin elini öperek duasını aldılar.




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