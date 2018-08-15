Kırsal kesimin içme suyu sorunu çözülüyor

Çarşamba ilçesi Eğridere ve Köroğlu Mahalleleri içme suyu inşaatı projesinin 3 milyon liraya mal olacağını belirten SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, “Bu önemli projeye 7 ay önce başlandı. Bu proje de 40 kilometre içme suyu hattı tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

İçme suyu deposu inşaat çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Kamil Demircioğlu, “Bu proje kapsamında 2 adet 50 metreküp içme suyu deposu, 1 adet 100 metreküp içme suyu deposu ve 1 adet sondaj binası yapılacak. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Projenin 2018 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor” diye konuştu.

“Tüm kırsal mahallelerin içme suyu sorununu çözeceğiz, bu yoldan dönüş yok”

Samsun’un 17 ilçesinde içme suyu projelerinin devam ettiğini kaydeden Demircioğlu, şunları söyledi: “İlçelerimizdeki tüm kırsal mahallelerin içme suyu sorununu çözeceğiz. Vatandaşlarımıza söz verdik. Elimizi taşın altına koyduk. Bu yoldan dönüş yok. Vatandaşlarımızla el ele vererek içme suyu sorununu çözmeye kararlıyız.”

Çarşamba ilçesi Eğridere ve Köroğlu Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar ise, “Uzun yıllardır içme suyu sıkıntısı çekiliyorduk. Bu yıl inşallah içme suyu sıkıntımız sona erecek. Allah, SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu’ndan razı olsun. Yıllardır çektiğimiz çile sona erecek” ifadelerini kullandılar.

Öte yandan proje sorumlusu İnşaat Mühendisi Yunus Emre Özyazıcı, inşaat sahasında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.