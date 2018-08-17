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17 Ağustos 2018 11:16

Kızılırmak’ta bulunan cesedin kimliği belli oldu

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak köprüsü altıda suda bulunan cesedin kime ait olduğu ortaya çıktı.

Kızılırmak’ta bulunan cesedin kimliği belli oldu

17 Ağustos 2018 11:16


Samsun-Sinop karayolu üzerinde bulunan Kızılırmak köprüsü altında suda yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve 112 Acil Servis ekipleri suda bulunan şahsı çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.


Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kime ait olduğu belli oldu. Cesedin, Bafra’nın Çetinkaya Mahallesi’nden 21 yaşındaki Deniz Atay’a ait olduğu anlaşıldı. Ceset Samsun Adli Tıpa gönderilirken, soruşturma devam ediyor.




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