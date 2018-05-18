Kurtuluşa giden yolun kararı bu müzede alındı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele tarihinde önemli yeri olan Şeyh Sadi Tekkesi’ni 2013 yılında restore ederek Kuvâ-yi Milliye Müzesi haline getirdi. Kurtuluş Savaşı kararına Anadolu’dan verilen ilk destek yerlerinden bir tanesi olan Sadi Tekkesi, o günkü halini bugüne taşıyarak gelecek nesillere örnek olmaya çalışıyor. Samsun’un 19 Mayıs 1919 öncesi ve sonrasında birçok tarihi olaya ev sahipliği yaptığını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi Çamaş, müzenin 99 yıl önceki direniş ve yeniden doğuş ruhunu bugüne aktardığını ifade etti.

“Samsun, kurtuluşun ilk adımının atıldığı şehirdi”

Samsun’un Kurtuluş Savaşı’na giden yolda ilk adımın atıldığı şehir olduğunun altını çizen Çamaş, "Samsun denince akla ‘Milli Mücadele, 19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşuna giden yolun ilk adımının atıldığı kentin adı’ gelir. Samsun, özellikle Kurtuluş Savaşı’nın başı ve onun öncesindeki Kuvâ-yi Milliye hareketinin kıvılcımlarının yakıldığı önemli bir merkez olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. Sadi Tekkesi Kuvâ-yi Milliye Ruhu Müzesi, şehit ve gazi anı evini de içerisinde bulunduran bir külliye. 19 Mayıs 1919 öncesinde Türkiye’nin bütün toprakları işgal altında her yer düşman askerleri tarafından çiğnenir haldeyken, Samsun’da farklı değildi. Ermeni ve Rum çeteleri işgalci, baskın ve Samsun halkına işkence eden durumlarının karşılığında bir Milli Mücadele hareketi bir Kuvâ-yi Milliye hareketi başlamıştı. Bu hareketle ilgili çalışmaların resmi olarak herhangi bir yerde yapılması mümkün değildi. Samsun’daki Sadi Tekkesi’nin Şeyhi Mehmet Efendi, Milli Mücadele ruhunu taşıyan ve Tük milletinin bağımsızlığı için mücadele edecek herkesi bu tekkeye davet ederek, ’Buranın kapıları sizlere sonuna kadar açık. Bütün çalışmalarınızı burada yapabilirsiniz’ dedi. Böylece Kurtuluş Mücadelesi ile ilgili çalışmaların bütün altyapısının oluştuğu mekan diyebileceğimiz bir yer Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihine not düşülecek şekilde yeniden ihya edilerek hem tarihimize hem de Samsun Halkına kazandırıldı” dedi.

"Bir milletinin kurtuluşuna giden kararlar burada alındı”

Kurtuluş Savaşı’na giden kararların Sadi Tekkesi’nde alındığını ifade eden Çamaş, şunları söyledi:

“Burada açlar karnını doyurdu, öğrenciler eğitim aldı, yolcular konakladı. Ama burada bir şey daha oldu. Burada Atatürk ve silah arkadaşlarına yani milli mücadeleyi başlatanlara destek vermek için Samsun’un ileri gelenleri toplantılarını yaptılar. Bize bu milletin kurtuluşu için neler yapılabileceğinin cevabını hazırladılar. 19 Mayıs 1919’da Atatürk Samsun’a ayak bastıktan sonra başlayan ve buradan devam eden kutsal yolculuğun odak noktası olan Sadi Tekkesi’ni o günün ruhuna uygun bir şekilde restore ederek halkın hizmetine sunduk. Bu mükemmel ortam, vatanın kolay kazanılmadığını anlatmayı amaçlıyor."

İlkadım ilçesinde bulunan Sadi Tekkesi Kuvâ-yi Milliye Ruhu Müzesi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor.