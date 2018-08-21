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21 Ağustos 2018 15:59

Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul’dan Ordu’ya giden otomobilin Samsun’da lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

21 Ağustos 2018 15:59


Kaza, Samsun’un Havza ilçesi Samsun Ankara karayolu Ereli mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da Metris Cezaevinde Başkatip olarak görev yaptığı öğrenilen Önder Aydoğdu, eşi ve kızı ile birlikte memleketi Ordu’nun Gölköy ilçesine bayram tatili için İstanbul’dan yola çıktı. Önder Aydoğdu idaresindeki 34 HH 9427 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada Önder Aydoğdu (45), eşi Günay Aydoğdu (37) ve kızı Açelya Aydoğdu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan ve İstanbul’da bir bankada çalıştığı öğrenilen Günay Aydoğdu ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi sevk edildi. Günay Aydoğdu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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