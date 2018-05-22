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22 Mayıs 2018 08:42

Liseden AVM’de resim sergisi

Karadeniz’in en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Piazza AVYM anlamlı bir sergiye daha ev sahipliği yaptı.

Liseden AVM’de resim sergisi

22 Mayıs 2018 08:42


Köksal Ersayın Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Yıl Sonu Resim Sergisi” Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde(AVYM) açıldı. Öğrencilerin yaptıkları 96 adet resmin yer aldığı serginin açılışını İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Yetik, İl ve İlçe Şube Milli Eğitim Müdürleri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler ile birlikte yaptı.


Kaymakam Atlamaz açılış konuşmasında, “Resim bir iletişim aracıdır. Öğrencilerimiz kullandıkları renklerle, çizdiği çizgilerle iç dünyasını kâğıda yansıttıkları, duygu ve düşüncelerini anlattıkları yaptıkları resimlerden belli. Başta İlçe Milli Eğitim Müdürü olmak üzere okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi ve güzelliklerini tuvale yansıtan öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dilerim. Katılımlarından dolayı da tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.


Öğrenciler ve resim öğretmenleri yaptıkları resimleri protokole tanıttılar. Ayrıca sergi Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi Resim Salonunda 21-27 Mayıs tarihleri arasında gezilebilecek.




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