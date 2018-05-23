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23 Mayıs 2018 14:19

Liselilerden şehitlere vefa

Samsun Atakum Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

Liselilerden şehitlere vefa

23 Mayıs 2018 14:19


Mart ayında din kültürü öğretmenleri ve okul yönetimi tarafından, öğrencilerle başlatılan "Şehitlere Vefa Projesi" Ramazan ayında yapılan dualarla tamamlandı. Atakum Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Yılmaz yaptığı açıklamada, “gençlerde şehitlere vefa duygusunun” geliştirilmesi için böyle etkinliklere devam edeceklerini söyledi.


Şehitlere Vefa Projesi tüm öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla başarıyla sonuçlandırıldı. Okul yönetimi bu projenin ilerleyen yıllarda da sürdürüleceğini ifade etti. Projede öğrenciler ve aileleri gönüllü olarak yer aldı.




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