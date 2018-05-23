Liselilerden şehitlere vefa

Mart ayında din kültürü öğretmenleri ve okul yönetimi tarafından, öğrencilerle başlatılan "Şehitlere Vefa Projesi" Ramazan ayında yapılan dualarla tamamlandı. Atakum Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Yılmaz yaptığı açıklamada, “gençlerde şehitlere vefa duygusunun” geliştirilmesi için böyle etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Şehitlere Vefa Projesi tüm öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla başarıyla sonuçlandırıldı. Okul yönetimi bu projenin ilerleyen yıllarda da sürdürüleceğini ifade etti. Projede öğrenciler ve aileleri gönüllü olarak yer aldı.