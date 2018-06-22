MHP’li Usta: "15 Temmuz tehdidi devam ediyor"

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Erhan Usta, Milletvekili Adayı Erdem Okan ile birlikte Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) fabrika ziyaretlerinde bulundu. Usta, hemşerilerine "Milliyetçi Hareket Partisi bütün kadrolarıyla, başta Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere memleket meselelerinde her zaman dimdik durmuş ve devletinin, milletinin yanında olmuş, hiç bir zaman siyasi menfaat peşinde koşmamıştır. Genel Başkanımız ve bizim her zaman söylediğimiz şey söz konusu vatansa gerisi teferruattır” diye seslendi.

Seçimlerin Cumhur İttifakı açısından önemine vurgu yapan Usta, "Bu seçimleri Milliyetçi Ülkücü Hareketin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı’nın kazanması son derece önemlidir. Türkiye’nin ayağındaki prangaların sökülmesi için mutlak suretle Türkiye sistemi değiştirilmelidir. Bu sistemin öncüsü, sahibi Milliyetçi Ülkücü Harekettir" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz tehdidi devam ediyor"

Türkiye’de FETÖ ve ihanetin devam ettiğini belirten Usta, "Türkiye tarihinin en ağır ihanetlerinden birini 15 Temmuz tarihinde yaşamıştır. 15 Temmuz da ülkemizde kardeş kanı dökmeye çalıştılar, 15 Temmuz’da ülkemizi işgal etmeye çalıştılar. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin ferasetli bakışıyla, milletimizin basiretli davranışıyla bu 15 Temmuz ihanet girişimi atlatılmıştır. Ancak şunu üzülerek söylemeliyim ki 15 Temmuz riskini Türkiye atlatamamıştır. Eğer biz birlik ve beraberliğimizi korumazsak, güçlü bir şekilde durup kenetlenmezsek Türkiye yeni saldırılarla karşı karşıya kalabilir. Eğer bu ülke bir daha 15 Temmuz’un yaşanmasını istemiyorsa Cumhur İttifakı’nı desteklememiz lazım” ifadelerini kullandı.