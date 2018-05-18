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18 Mayıs 2018 10:06

Minik öğrencilere ’dürüst alışveriş’ aşılanıyor

Samsun’un Kavak ilçesinde Yaşardoğu İlkokulunda hayata geçirilen "Sağlıklı Beslen Dürüst Ol" projesiyle öğrenciler, görevli olmayan kantinden ürünü alıyor, parayı ise kumbaraya atıyor.

Minik öğrencilere ’dürüst alışveriş’ aşılanıyor

18 Mayıs 2018 10:06


Değerler eğitimi kapsamında yapılan proje ile öğrenciler, üzerinde fiyatı yazılı ürünün tutarı kadar parayı kumbaraya atarak istedikleri ürünü alıyor. Hiçbir görevli olmadan dürüstlük esasına dayalı yapılan alışveriş ile öğrencilere çocuk yaşlarda dürüstlük kavramı aşılanıyor. Meyve ağırlıklı gıdaların bulunduğu stantta alışveriş yapan öğrenciler hem sağlıklı bir şekilde besleniyor hem de dürüstçe alışverişini yapıyor. Gün sonunda kumbarayı sayan okul yönetimi öğrencilerin kumbaraya toplam ürün tutarı kadar para attığını ve hiçbir eksiğin olmadığını söylüyor. Proje sayesinde dürüst davranmayı öğrendiklerini söyleyen öğrenciler, aynı zamanda sağlıklı beslendiklerini belirtti.



"Projeden başarılı bir sonuç aldık"


Eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında değerler eğitimine çok önem verdiklerini belirten okul müdürü Hacı Aydın, "Sene başında bu projeyi hayata geçirdik. Amacımız çocuklara değerler eğitimini vermek ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak. Okulumuzun girişinde yaptırdığımız stantta kışın kış meyvelerini, yazın yaz meyvelerini öğrencilerimize sunuyoruz. Meyvelerin yanında stantta simit, poğaça ve su gibi gıdalar da bulunuyor. Öğrenciler ürünlerin tutarını kumbaraya atarak diledikleri ürünleri alıyorlar. Başarılı bir proje oldu. Kumbarayı açıp ürünlerin tutarı ile atılan parayı karşılaştırdığımızda hiçbir eksiğin olmadığını gördük. O gün parası olmayan öğrenciler isimlerini öğretmenlerine not ettiriyor. Parası olduklarında ise kumbaraya atıyorlar. Tamamen dürüstlük üzerine kurulmuş bir sistem" dedi.




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