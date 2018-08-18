Motosiklet Festivali’nde yürekleri ağza getiren an

Türkiye Stunt (Motosiklet Akrobasi) Şampiyonu Birkan Polat’ın gösterisi büyük beğeni aldı. Polat, gösteri sırasında yağmur nedeniyle ıslanan zeminde motosikletin kayması sonucu yere düşerek yürekleri ağza getirdi.

Bafra’da ilk defa "Çocuk İstismarına Hayır, Çocuk Susar Sen Susma, İstismara Sessiz Kalma" sloganı ile Motosiklet Festivali düzenlendi. Festivale katılmak için sabah erken saatlerde gelen motosiklet tutkunları Çamlık Mesire Alanında kayıt işlemlerini gerçekleştirerek kamp alanında kalacakları alanda çadır kurdu. Kamp alanına yerleşen motosiklet tutkunları Samsun girişinde oluşturdukları kortejle başlatıkları şehir turu 15 Temmuz Şehitler Meydanında son buldu.

Burada uyarılarda bulunan İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, “Bu birinci festival çok dikkat etmemiz lazım. Birinci olduğundan dolayı devamını gelmesini istiyorsak güzel bir reklam yapmamız gerekiyor. Bunun için sizin düzeniniz önemli. Kortejden kopan arkadaşlarım lütfen ters yönlerden devam etmesin. Çıkışta kendince gösteri yapan arkadaşlarımız var. Bunları yapmayalım. Bu kortejdeki önemli konu ’çocuk istismarına hayır’ anlamına uygun bir şekilde düzenimizi göstererek devam edelim ki bundan sonra Bafralı vatandaşlarımızın da bize olan desteği devam etsin” ifadelerini kullandı.

İlçe Emniyet Müdürü’nün konuşmasının ardından Birkan Polat’ın stunt gösterisi izleyenlere zevkli ve heyecanlı dakikalar yaşattı. Motosikletle yaptığı bir birinden ilginç gösteriler ile izleyenleri büyüledi. Polat gösterisi esnasında yağan yağmur nedeniyle ıslanan zeminde motosikletin kayması sonucu yere düşerek yürekleri ağza getirdi. Yere düşen akrobasi cambazı Birkan Polat kalkarak gösterisine devam etti. Gösterisi esnasında taşıdığı "Bana Yapılanları Görmezden Gelme” pankartı büyük alkış aldı. Gösterisini tamamlayan Birkan Polat, hayranlarına posterini imzalayarak verdi.

Festival, akşam mesire alanında yakılan kamp ateşinin ardından Taner Eyüpoğlu ve Adnan Yılmaz’ın söyleyeceği Karadeniz şarkıları eşliğinde devam edecek.