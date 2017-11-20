Öğrenciler Samsun TSO’da

Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri, “Çocuk Hakları Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Okul Müdürü Nusret Sarı ve öğretmenleriyle birlikte Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Davut Altan Meclis Toplantı Salonu’nda ağırladığı öğrencilere Oda’nın yapısı hakkında bilgi verdi. Oda Genel Sekreteri Süleyman Karabük’ün de bulunduğu ziyarette Başkan Salih Zeki Murzioğlu, öğrencilerin, “Çocuk Hakları Haftası”nı kutladı.

“A” kalite Oda

Konuşmasında, 1901 yılında kurulan Samsun TSO’nun Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı, 79 meclis üyesi, 36 meslek komitesi ve 6 bin 500 faal üyesi ile kentin gelişmesi adına çalışmalar yürüten güçlü bir sivil toplum örgütü olduğunu söyleyen Başkan Murzioğlu, “Odamız, ‘A’ seviyesinde akreditasyon belgesine sahip Türkiye’nin sayılı odalarından biri. Odamızın; kanun gereği kendilerine verilmiş olan görevleri, kamu adına yerine getirmenin yanı sıra, ‘üyelerini uluslararası pazarlarda rekabet edebilir seviyeye getirmek’ gibi önemli bir misyonu daha vardır. Dünyadaki örneklerinde olduğu gibi ülkemizdeki odaların da asli misyonu budur. Bu misyon çerçevesinde, odamız, üyelerinin; kurumsallaşmaları, verimli çalışmaları, rekabet düzeylerini artırmaları, yeni iş olanakları bulmaları, uluslararası pazarlara açılmaları gibi konularda onların en büyük destekçisi olmak durumundadır. Bizler daima üyelerimize en iyi hizmeti vermeyi kendine hedef koyan bir anlayış içindeyiz” dedi.

“Gelecek sizlerin”

Türkiye’de, bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınmada da Odaların üzerlerine çok önemli görevler düştüğünü ifade eden Murzioğlu, “Ticaret ve sanayi odaları, üzerlerindeki bu büyük sorumluluğun gereklerini yerine getirmek için, planlı hareket etmek zorundadırlar. Üyelerine en iyi hizmeti vermeye çalışan Samsun Ticaret ve Sanayi Odamız, misyon ve vizyonu çerçevesinde, üyelerinin sorunlarının yanı sıra, Türkiye’nin ve Samsun’un her alandaki sorunlarını da teşhis etmeyi, çözüm yollarını araştırmayı ve yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunarak, olumlu neticeler alınıncaya kadar sorunların takipçisi olmayı kendine görev saymaktadır. Gelecek sizlerin. Bizlerde sizlere iyi bir gelecek bırakmanın çabasındayız. Eğitime alanına yapılan her katkının, ülkenin geleceğine yapıldığının bilincindeyiz. Biliyoruz ki; bizi aydınlık yarınlara ancak çocuklarımıza iyi bir eğitim sağlayacak değerli öğretmenlerimiz taşıyacaktır. İnşallah öğretmenlerimizin de desteğiyle alacağınız iyi bir eğitimle gelecekte sizler ülkemizde söz sahibi olacaksınız. Bu duygu düşüncelerle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirebilmek için mesai mefhumu tanımayan değerli öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

Teşekkür etti

Başkan Murzioğlu, konuşmasının ardından öğretmenlerin ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Gösterdikleri ilgi alakadan dolayı Başkan Salih Zeki Murzioğlu’na teşekkür eden Okul Müdürü Nusret Sarı, “Çocuk Hakları Haftası dolayısıyla Valiliğimizin ve Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzün uygun gördüğü ziyaret kapsamında, bizlerde okulumun ismine en yakışan Odamızı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gösterdiğiniz misafirperverlikten ötürü öğretmen ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.