OMÜ mezunları hasret giderdi

OMTEL Otelde gerçekleşen programda söz alan Mezunlar Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya, mezunlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “OMÜ’nün en güçlü yanlarından biri; şüphesiz mensuplarından birbirinden kopmayan bir aile yaratması. Bu aile, yetiştirdiği öğrencilerin yanı sıra, mezun ettiği 160 bin öğrenciyle de kamusal ve özel sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün ülke ekonomisine kazandırılmasında önemli bir rol oynamıştır” dedi.

“OMÜ’lü olmanın güçlü bir aidiyet duygusuyla birleşmesini istiyoruz”

OMÜ’nün ilk mezun verdiği 1979 yılından bu yana mezun sayısını her geçen yıl arttırdığına işaret eden Doç. Dr. Nursel Topkaya, “Mezun sayısı arttıkça, mezunlarla ilişkilerin güçlendirilmesi önemli bir konu haline geldi. Üniversitelerin mezunlara karşı sorumluluğunu yerine getirmesi ve mezunların üniversiteden aldığı bilginin olumlu veya olumsuz anlamda değerlendirilmesi için bu ilişkiyi güçlendirmek şart. OMÜ’lü olmanın güçlü bir aidiyet duygusuyla birleşmesini istiyoruz. Söz konusu aidiyet, yükseköğretimle başlayıp mezuniyetle sınırlı değil. Bu düşünceyle de Mezunlar Koordinatörlüğü olarak her gün sizler için çalışıyoruz” diye konuştu.

Mezunlar Koordinatörlüğünün kendini geliştirmesi için mezunlardan gelen bilgilerin çok önemli olduğunun altını çizen Topkaya, tüm mezunlardan "Mezun Bilgi Sistemi”ne kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu.

"Üniversitemizin bünyesinden yeni bir üniversite çıktı"

Mezunlar gününe katılımın her geçen yıl artmasından mutlu olduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Geçen yılki mezunlar gününden bu yana OMÜ’de bir takım gelişmeler, yenilikler ve değişiklikler meydana geldi. En önemli değişikliklerden biri de üniversitemizin bünyesinden yeni bir üniversite çıkması. Samsun Üniversitesi; 2 fakülte, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulunun yanında yeni birimleriyle eğitim verecek. Bu OMÜ’nün bünyesinden çıkan 4. üniversite” şeklinde konuştu.

"Mezun öğrencilerimizin tercih edilebilirliği için çalışıyoruz"

OMÜ’nün çalışmalarını hızla sürdürdüğünü vurgulayan Rektör Sait Bilgiç şöyle devam etti:

“Özellikle üniversitemizin yetiştirdiği öğrencileri mezun olarak sahaya uğurlarken onların tercih edilebilirliklerini, tanınırlıklarını arttıracak faaliyetler yürütüyoruz. Bazı fakültelerimizde, meslek yüksekokullarımızda iş yeri eğitimi müfredata eklenmiş durumda. Söz konusu bu sistemle öğrencilerimiz, mezun olmadan öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buluyor. Böylece öğrencilerimiz, mezun olduklarında daha güvenli ve tecrübeli olacaklar. Ayrıca sanayi sektöründen görüştüğümüz yetkililer de bu uygulamanın kendileri için avantajlı olduklarını söylüyorlar. Çünkü öğrencilerimizle tanışıyorlar, onların bilgi ve becerilerini görüyorlar. Böylece istihdamda işleri kolaylaşıyor. Bizim de amacımız iş yeri eğitimini yaygınlaştırmak ve üniversitemizdeki diğer uygun birimlere uygulamak. Bu çalışmalarda ciddi emek sarf eden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Vedat Ceyhan’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”

"TTO ve Teknopark’ta projeler hayat buluyor"

Üniversitelerin asıl görevi olan eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında da OMÜ olarak önemli mesafeler aldıklarını kaydeden Rektör Bilgiç bu süreci “Teknoloji Transfer Ofisimiz (TTO) ve Samsun Teknopark pasif durumdan çıkarılarak bugün ciddi anlamda işlevsellik kazandı. Hiç uzman yokken şu an 9 uzman ve alanında iyi yetişmiş personeli var. Bu kadromuz; akademisyenlerimizle, kamu ve sanayi ile iş birliği gerçekleştirerek önemli projelerin hayat bulmasını sağlıyorlar. Bu sayı gittikçe artacak. Alanlarında iyi yetişmiş mezunlarımızı burada istihdam ederek daha üst düzeylere taşımayı hedefliyoruz” sözleriyle aktardı.

"Mezunlarımızın yüzde 70’i istihdam edildi"

Üniversitelerin; mezun ettiği öğrencilerinin başarısıyla prestijini ve tanınırlığını arttığına dikkat çeken Bilgiç, “Bir OMÜ mezununun hemen istihdam edilmesi bizi mutlu ediyor. Bölümlerimizin hepsi garanti iş sağlayan bölümler olmasa da mezunlarımızın yüzde 70’i istihdam edilmiş durumda. Bu rakam önemli bir başarı. OMÜ ailesinin bu başarıdan gurur duyması kaçınılmaz. Mezunlarımızın da OMÜ mezunu olmaktan gurur duyması, bizlerin öncelikli hedefi. Buralardan inşallah çok daha yukarlara çıkacağız” dedi.

"Mezunların yararına olabilecek her bilgiyi paylaşmak istiyoruz"

OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğünün gayretiyle Mezun Bilgi Sistemi’ne kayıtlı mezun sayısının bir yılda 5 binden 12 bine çıktığına işaret eden Rektör Bilgiç, konuşmasında kayıt olmayan mezunlardan kayıt olmaları ricasında bulunarak, “OMÜ ile ilgili her gelişmeyi, her bilgiyi mezunlarla paylaşmak istiyoruz. Mezunların yararına olabilecek her bilgiyi paylaşmak istiyoruz. Mezun Bilgi Sistemi; sadece senede bir gün bir araya gelmenin dışında mezunlar arasında iş birliğini, iş sahasındaki imkânları duyurmayı kolaylaştırmayı da sağlıyor. OMÜ’nün adını, sadece yönetici ve çalışanlarıyla değil, mezunlarıyla da kalıcı bir şekilde yazmak mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in konuşmasının ardından söz alan OMÜ mezunları, duygu ve düşüncelerini paylaşarak OMÜ mezunu olmaktan duydukları gururu ifade ettiler.

Son olarak OMÜ Mezunlar Günü’nde sahne alan Karadeniz Müzik Orkestrası icra ettikleri keyifli şarkılarla mezunları hem eğlendirdi hem de coşturdu.

Programa; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Uzun, meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler ve OMÜ personeli katıldı.